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Битва нарядов: Дрю Бэрримор и Джулия Робертс в одинаковых платьях Valentino

Голливудские звезды сошлись во вкусах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Голливудская актриса Дрю Бэрримор
Голливудская актриса Дрю Бэрримор
Фото: AFP

Две голливудские красотки Дрю Бэрримор и Джулия Робертс засветились на публике в совершенно идентичных платьях от известного модного дома Valentino. Звездам не нравятся, когда они попадают в такие неловкие ситуации, а что делать, если вкусы совпадают?

На днях Дрю Бэрримор попала в объективы фотокамер во время прогулки в радужном платье от Valentino. Образ актриса завершила замшевыми босоножками на массивном каблуке и любимой сумкой в тон платья того же бренда.

Также в декабре прошлого года в таком же платье появилась и Джулия Робертс, которая дополнила свой светский выход черными сапогами на высоких каблуках и солнцезащитными очками-авиаторами. 

Видимо, у Дрю Бэрримор страсть к Valentino и ярким цветам в гардеробе. Недавно актриса была замечена на улицах Нью-Йорка в насыщенном красном комбинезоне из натуральной ткани. В руке знаменитость держала маленькую радужную сумочку от Valentino. 

Смотрите видео о бунтарском характере Дрю Бэрримор:

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