Битва вечерних платьев: королева Маргрете II и Брижит Макрон

Эммануэль Макрон с женой Брижит посетили королевский ужин в Дании

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит во время визита в Данию, когда та надела костюм одного цвета с кронпринцессой Мэри, посетили королевский ужин во дворце Кристиансборг, расположенный в Копенгагене.

Для такого торжественного выхода Брижит Макрон выбрала элегантное платье белого цвета с серебряными вставками, дополнив образ серебристыми туфлями. В то же время королева Дании предпочла платье очень темного оттенка фиолетового с прозрачным верхом и драгоценности.

Во время ужина чета Макронов сидела по обе стороны от королевы Маргрете II.

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Напомним, недавно эксперт по королевскому этикету Майка Мейер рассказала в интервью Harper's Bazaar, что представительницы британской монархии делают для того, чтобы подолы их юбок никогда не задирались.

А эксперт по стилю назвал цвет, который еще ни разу не был замечен в гардеробе герцогини Кембриджской. По его словам, он делает Кейт Миддлтон "безликой" и совсем ей не идет.