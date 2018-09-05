Болиды, гонки и Монте-Карло в новой коллекции VOROZHBYT & ZEMSKOVA

Бренд VOROZHBYT & ZEMSKOVA представил коллекцию, навеянную легендарными гонками

Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA. Фото: Fashionweek

Пятый день Ukrainian Fashion Week, о самых ярких моментах которой мы писали ранее, ознаменовался показом новой коллекции Алены Ворожбит и Татьяны Земсковой.

Во время создания новых моделей для бренда VOROZHBYT & ZEMSKOVA девушки вдохновлялись гонками в Монте-Карло и всем, что с этим связано. Поэтому в коллекции есть множество жестких и прямы линий и А-силуэтов.

В качестве материалов были использованы шелк, хлопок, вискоза, а также кожа и замша. Из принтов дизайнеры предпочли клетку, которую дополняли элементы из сетки и множество oversize-карманов, часть из которых снимаются.

Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek Коллекция VOROZHBYT & ZEMSKOVA Фото: Fashionweek 1/18

Напомним, накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.

А в один из дней свою линию одежды представило Atelier Andre Tan, выбравшее темой стиль конца 80-х. Примечательно, что дизайнер позаботился не только о девушках с модельной фигурой. На подиум в не менее ярких нарядах вышли также модели plus size. А звездой показа стала артистка Оля Полякова, ранее надевшая на концерт серебристое платье от Андре Тана.



