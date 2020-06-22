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Больше хайлайтера и ярких красок: как выглядит модный макияж этого лета

Сегодня, 18:45

Узнайте, как сделать самый трендовый летний мейк

Кто-то не представляет своей жизни без яркого макияжа, а кто-то старается использовать минимум косметики. Так или иначе, этим летом нам нужно блистать и сиять, для чего не нужны тонны декоративных средств. Сегодня.Lifestyle рассказывает, как сделать модный и легкий летний макияж.

Напомним, что ранее мы рассказывали о самых модных окрашиваниях волос этого года, а еще публиковали ТОП-5 быстрых причесок в жару на каждый день.

Модный летний макияж 2020
Модный летний макияж 2020
Фото: Pinterest

Макияж на лето-2020: главные тенденции и новинки

Отказываться от макияжа летом только из-за жары не стоит, ведь сейчас все больше брендов предлагают декоративную косметику, стойкую к высоким температурам. Тональные кремы можно заменить на легкие ВВ, а палетки для контуринга – на сухие румяна и бронзер.

Обладательницам проблемной и жирной кожи стоит также подобрать линейку средств для ухода, которые лучше очищают кожу и увлажняют ее. Обратите внимание на косметику с УФ-защитой.

Итак, какие же главные цвета летнего макияжа – 2020? Бьюти-блогеры все чаще используют в своих мейках яркие тени: зеленые, желтые, фиолетовые, розовые, а также их всевозможные оттенки.

Идеи летнего макияжа
Фото: Pinterest

Не менее трендовый вариант – пастельные тона, о которых мы уже неоднократно вспоминали ранее. Можно выбрать сразу несколько цветов и растушевать их, делая мягкий переход.

Летний макияж – 2020
Фото: Pinterest

Особенно популярны этим летом разноцветные стрелки. Чтобы сделать это, необходимо нарисовать стрелки белым карандашом или консилером, а сверху покрыть слоем теней.

Идеи летнего макияжа
Фото: Pinterest

Отметим, что обладательницам карих и серых глаз идеально подходят все модные цвета и их оттенки. А вот к голубым и зеленым – розовые и бронзовые.

Нюдовый макияж на лето
Фото: Pinterest

Peachy makeup в разных вариациях тоже довольно популярен среди девушек. Чтобы сделать легкий макияж летом, используйте румяна персикового оттенка не только на щеках, но и в качестве теней. Сделайте акценты с помощью хайлайтера в уголках глаз и на кончике носа.

Модный летний макияж
Фото: Pinterest

Пляжный или натуральный макияж также не займет много времени. Самый важный момент – обеспечить ровный тон лица правильного цвета. Обязательно оформляйте брови, аккуратно подрисовывая недостающие волоски. Добавьте румяна на кончик носа, подрисуйте карандашом для глаз веснушки.

Легкий макияж на лето
Фото: Pinterest

Возвращаясь к теме стрелок, нельзя не упомянуть еще один модный тренд в макияже-2020 – стрелки на нижнем веке. Если вам нравится более натуральный эффект, выбирайте тени или карандаш, которые сможете растушевать.

Летний макияж – 2020
Фото: Pinterest

Другой вариант – подведенное подводкой нижнее веко. Так вы сделаете идеальную четкую линию. Но на верхнем веке также должна быть стрелка или довольно активный макияж.

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Что касается цветов, то это могут быть как стандартные черный и коричневый, так и "кричащие" розовый или голубой.

Модный макияж – 2020
Фото: Pinterest

Вообще стрелки в 2020 году актуальнее красной помады, которая в моде в любое время года. Чем драматичнее выглядят стрелки, тем лучше. Не стесняйтесь рисовать их длинными и широкими.

Идеи для летнего макияжа
Фото: Pinterest

Акцент на губах стоит делать с помощью блеска. От матовых помад летом лучше отказаться, как и от темных оттенков. Визуально увеличить губы можно с помощью светлого карандаша для губ, который необходимо растушевать чуть выше контура нижней и верхней губы.

Ранее мы рассказывали, какими цветами пополнить свой гардероб этим летом.

Все подробности в спецтеме Главные тренды лета

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