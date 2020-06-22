Больше хайлайтера и ярких красок: как выглядит модный макияж этого лета

Узнайте, как сделать самый трендовый летний мейк

Кто-то не представляет своей жизни без яркого макияжа, а кто-то старается использовать минимум косметики. Так или иначе, этим летом нам нужно блистать и сиять, для чего не нужны тонны декоративных средств. Сегодня.Lifestyle рассказывает, как сделать модный и легкий летний макияж.

Напомним, что ранее мы рассказывали о самых модных окрашиваниях волос этого года, а еще публиковали ТОП-5 быстрых причесок в жару на каждый день.

Модный летний макияж 2020 Фото: Pinterest

Макияж на лето-2020: главные тенденции и новинки

Отказываться от макияжа летом только из-за жары не стоит, ведь сейчас все больше брендов предлагают декоративную косметику, стойкую к высоким температурам. Тональные кремы можно заменить на легкие ВВ, а палетки для контуринга – на сухие румяна и бронзер.

Обладательницам проблемной и жирной кожи стоит также подобрать линейку средств для ухода, которые лучше очищают кожу и увлажняют ее. Обратите внимание на косметику с УФ-защитой.

Итак, какие же главные цвета летнего макияжа – 2020? Бьюти-блогеры все чаще используют в своих мейках яркие тени: зеленые, желтые, фиолетовые, розовые, а также их всевозможные оттенки.

Идеи летнего макияжа

Фото: Pinterest

Не менее трендовый вариант – пастельные тона, о которых мы уже неоднократно вспоминали ранее. Можно выбрать сразу несколько цветов и растушевать их, делая мягкий переход.

Летний макияж – 2020

Фото: Pinterest

Особенно популярны этим летом разноцветные стрелки. Чтобы сделать это, необходимо нарисовать стрелки белым карандашом или консилером, а сверху покрыть слоем теней.

Идеи летнего макияжа

Фото: Pinterest

Отметим, что обладательницам карих и серых глаз идеально подходят все модные цвета и их оттенки. А вот к голубым и зеленым – розовые и бронзовые.

Нюдовый макияж на лето

Фото: Pinterest

Peachy makeup в разных вариациях тоже довольно популярен среди девушек. Чтобы сделать легкий макияж летом, используйте румяна персикового оттенка не только на щеках, но и в качестве теней. Сделайте акценты с помощью хайлайтера в уголках глаз и на кончике носа.

Модный летний макияж

Фото: Pinterest

Пляжный или натуральный макияж также не займет много времени. Самый важный момент – обеспечить ровный тон лица правильного цвета. Обязательно оформляйте брови, аккуратно подрисовывая недостающие волоски. Добавьте румяна на кончик носа, подрисуйте карандашом для глаз веснушки.

Легкий макияж на лето

Фото: Pinterest

Возвращаясь к теме стрелок, нельзя не упомянуть еще один модный тренд в макияже-2020 – стрелки на нижнем веке. Если вам нравится более натуральный эффект, выбирайте тени или карандаш, которые сможете растушевать.

Летний макияж – 2020

Фото: Pinterest

Другой вариант – подведенное подводкой нижнее веко. Так вы сделаете идеальную четкую линию. Но на верхнем веке также должна быть стрелка или довольно активный макияж.

Что касается цветов, то это могут быть как стандартные черный и коричневый, так и "кричащие" розовый или голубой.

Модный макияж – 2020

Фото: Pinterest

Вообще стрелки в 2020 году актуальнее красной помады, которая в моде в любое время года. Чем драматичнее выглядят стрелки, тем лучше. Не стесняйтесь рисовать их длинными и широкими.

Идеи для летнего макияжа

Фото: Pinterest

Акцент на губах стоит делать с помощью блеска. От матовых помад летом лучше отказаться, как и от темных оттенков. Визуально увеличить губы можно с помощью светлого карандаша для губ, который необходимо растушевать чуть выше контура нижней и верхней губы.

Ранее мы рассказывали, какими цветами пополнить свой гардероб этим летом.

Все подробности в спецтеме Главные тренды лета

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