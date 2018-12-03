Больше золота и блеска: идеи для новогоднего макияжа 2019

Если вы еще не решили, каким должен быть новогодний макияж – у нас есть много идей

Новогодний макияж 2019. Фото: instagram/myertanian.photography

Мы уже знакомили вас с идеями для новогоднего маникюра, и теперь настал час для еще большего творчества – новогоднего макияжа. Главное при его создании – помнить о том, что заслужить нужно одобрение не только ваших подружек и гостей, но и символа грядущего года – Желтого Земляного Кабана (или свиньи).

Это животное славится отличным вкусом и стилем, однако в то же время является большим любителем повеселиться. И чтобы Желтый Кабан оценил ваши старания, новогодний макияж должен быть не только красивым, но и гармонично сочетаться с выбранным вами образом.

Астрологи рекомендуют в новогоднюю ночь надеть платье золотистого цвета. В идеале – полностью расшитое блестящими пайетками. Исходя из этого стоит и подбирать мейк. Используйте больше блестящих оттенков – золотой, серебряный и бронзовый. Из цветов отдавайте предпочтение песочным, коричневым и оттенкам персика. И, разумеется, не сдерживайте желание сдобрить все блестками.

Новогодний макияж 2019 Фото: instagram/laura.manseau Новогодний макияж 2019 Фото: instagram/myertanian.photography Новогодний макияж 2019 Фото: instagram/anjak_makeup Идеи для новогоднего макияжа 2019 Фото: instagram/sorokairyna Новогодний макияж 2019 Фото: instagram/kyliejennermakeup Новогодний макияж 2019 Фото: instagram/lizzyannemakeup Модный новогодний макияж 2019 Фото: instagram/martynaczeczil Яркий новогодний макияж 2019 Фото: instagram/diannamusic Новогодний макияж 2019 Фото: instagram/sorokairyna Новогодний макияж 2019 Фото: instagram/anu.uusipulkamo Идеи для новогоднего макияжа 2019 Фото: instagram/myertanian.photography Модный новогодний макияж 2019 Фото: instagram/myertanian.photography Идеи для новогоднего макияжа 2019 Фото: instagram/diannamusic Новогодний макияж 2019 Фото: instagram/sorokairyna Идеи для новогоднего макияжа 2019 Фото: instagram/sorokairyna 1/15

Только помните, что во всем нужно знать меру. И если вы решите сделать яркий новогодний макияж глаз, значит губы стоит накрасить легким блеском или нюдовой помадой.

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