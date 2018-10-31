Босиком и в платье Stella McCartney: Меган Маркл встретилась с племенем Маори

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают визит в Новую Зеландию

Меган Маркл. Фото: AFP

Принц Гарри и Меган Маркл, ранее прибывшие в Новую Зеландию, где герцогиня вышла в свет в уже проверенном синем ассиметричном платье от Antonio Berardi, в котором появлялась и до этого, пообщались с местным народом Маори.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили культурный центр, расположенный в городе Роторуа. По традиции гостей одели в специальные плетенные накидки маорийцев, украшенные птичьими перьями, а для проведения некоторых обрядов пришлось даже снять обувь.

На встречу Меган надела платье от Stella McCartney темно-синего цвета и туфли в тон от Manolo Blahnik.

Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP 1/9

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский дизайнер Евгения Франковская создаст костюм для герцогини Сассекской. Стилисты Меган Маркл уже оговаривают материал, из которого будет пошит наряд, и мелкие детали.

Тем временем Меган и Гарри сразу по прибытии в Новую Зеландию встретились с лидером оппозиции и его женой, а также стали гостями официального приема в Доме правительства. На герцогине Сассекской в этот вечер было надето черное атласное платье с пышной юбкой и открытыми плечами.