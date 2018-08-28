Бренд белья Victoria’s Secret закрывает свои магазины

Как стало известно, в Victoria’s Secret решили закрыть часть магазинов еще до конца текущего года

Victoria’s Secret закрывает магазины. Фото: instagram/victoriassecret

Всемирно известный бренд нижнего белья Victoria’s Secret объявил о намерении закрыть 20 своих магазинов еще до конца нынешнего года. Более того, шесть из них свою работу уже прекратили.

Белье и купальники Victoria’s Secret любят модницы на всех континентах, однако за последние несколько лет интерес к марке значительно снизился. Впрочем, как и рейтинг бренда, который упал с 2016 года с 42 до 30%. Также на 5% упали акции бренда.

Где именно и когда будут закрыты магазины, пока информации нет.

Напомним, ранее стало известно о том, что обувная компания Crocs сообщила о закрытии всех своих фабрик и уходе в отставку финансового директора. В официальном пресс-релизе также отмечалось, что ранее в этом году было остановлено производство обуви в Мексике в Италии. А 28 из более чем 400 фирменных магазинов бренда будут закрыты в ближайшем будущем.

Однако вовсе не у всех дела обстоят настолько плохо. Например, бренд Chanel недавно анонсировал выход новой линии косметики. И что самое интересное, предназначена она будет для мужчин.