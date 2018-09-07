Бренд Kenzo впервые выпускает тени

Модный бренд Kenzo выпустит свою первую палетку теней

Первая палетка Kenzo World. Фото: Kenzo

В то время, как компания Urban Decay объявила о том, что снимает с производства свою легендарную палетку теней под названием Naked, бренд Kenzo наоборот решил рискнуть и выпустить первые тени.

Первая палетка теней Kenzo Фото: Kenzo

Мы уже любим Kenzo за неповторимые ароматы и необыкновенно приятные средства уходовой косметики. Вот настало время попробовать палетку, получившую название Kenzo World, как и одноименный аромат.

Палетка теней Kenzo World Фото: Kenzo

Всего в ней будет восемь оттенков – от глубокого синего и фиолетового до персикового и светло-бежевого. А формой своей они будут напоминать глаза. Остальные подробности и цену нового продукта можно будет узнать уже 26 сентября, на показе Kenzo в Париже.

Палетка теней Kenzo World Фото: Kenzo

Напомним, тем временем в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, главным событием первого дня которой стал показ Tom Ford весна-лето 2019. В новой коллекции дизайнер попытался сочетать самые сложные фактуры – нежные юбки дополняли жесткие корсеты, а воздушные перья марабу соседствовали с кожаным куртками из крокодила.