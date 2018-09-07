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Бренд Kenzo впервые выпускает тени

Модный бренд Kenzo выпустит свою первую палетку теней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Первая палетка Kenzo World. Фото: Kenzo
Первая палетка Kenzo World. Фото: Kenzo

В то время, как компания Urban Decay объявила о том, что снимает с производства свою легендарную палетку теней под названием Naked, бренд Kenzo наоборот решил рискнуть и выпустить первые тени.

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Первая палетка теней Kenzo
Фото: Kenzo

Мы уже любим Kenzo за неповторимые ароматы и необыкновенно приятные средства уходовой косметики. Вот настало время попробовать палетку, получившую название Kenzo World, как и одноименный аромат.

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Палетка теней Kenzo World
Фото: Kenzo

Всего в ней будет восемь оттенков – от глубокого синего и фиолетового до персикового и светло-бежевого. А формой своей они будут напоминать глаза. Остальные подробности и цену нового продукта можно будет узнать уже 26 сентября, на показе Kenzo в Париже.

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Палетка теней Kenzo World
Фото: Kenzo

Напомним, тем временем в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, главным событием первого дня которой стал показ Tom Ford весна-лето 2019. В новой коллекции дизайнер попытался сочетать самые сложные фактуры – нежные юбки дополняли жесткие корсеты, а воздушные перья марабу соседствовали с кожаным куртками из крокодила.

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тени палетка Kenzo
Источник: "Сегодня"
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