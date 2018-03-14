Бренд Zara создаст витрины своих магазинов с дополненной реальностью

Обновленные витрины в апреле этого года покупатели смогут увидеть в 120 странах мира

Испанский бренд одежды Zara уже в апреле этого года начнут добавлять технологию дополненной реальности на витрины своих магазинов. Так, по мнению представителей бренда, они привлекут внимание поколения миллениалов (поколение людей, родившихся после 1981 года – Ред.).

Как сообщает Reuters, онлайн-компании по продаже одежды и других товаров, к примеру, Amazon, сейчас стали более популярными среди молодого поколения, вследствие чего обычные магазины пытаются создать инновации, которые смогут прилечь аудиторию чаще покупать одежду offline.

Таким образом, Zara создаст новую функцию, которая позволит с помощью смартфона, наведенного на витрину магазина, просматривать, как та или иная вещь будет смотреться на модели, с возможностью купить этот товар.

Известно, что обновленные витрины с 18 апреля покупатели смогут увидеть в 120 странах мира.

Бренд Zara пользуется популярность и среди знаменитых членов королевских семей. К примеру, королева Испании Летиция дополнила свой стильный образ сумочкой от Zara, а Кейт Миддлтон примерила клетчатое пальто этого же бренда.