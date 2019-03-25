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Бриллиантовая диадема и вечернее платье: новый выход роскошной Ольги Фреймут

Украинская ведущая поразила дорогим украшением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут появилась на публике в роскошном вечернем платье и диадемой, усыпанной бриллиантами.

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На опубликованном фото в Instagram Ольгу можно увидеть в вечернем светлом платье от известного дизайнера Оксаны Мухи, которое украшено нежно-розовым кружевом и страусиными перьями в области декольте. Стройную фигуру Оли отчетливо подчеркивает пояс в тон платью. В таком утонченном наряде Фреймут напоминает хрустального ангела.

А "вишенкой на торте" и главным дополнением по истине королевского аутфита стала миниатюрная диадема в белом золоте, украшенная бриллиантами.

Вечерний наряд украинской звезды
Вечерний наряд украинской звезды
Фото: instagram.com/freimutolia

"Не сбрасывать корону даже в домашних условиях. Вызов.. Моя диадема в единственном экземпляре, выполненная в белом золоте с 459 бриллиантами и 40 аквамаринами", – похвасталась украинская знаменитость.

    Напомним, недавно Ольга Фреймут презентовала новую книгу. Также телеведущая рассказала, как зарождались ее отношения с мужем.

    Кроме этого, дочь Фреймут Злата Митчел впервые рассказала о конфликте ее семьи с няней, которая ударила младшего брата девочки. Детали смотрите в нашем сюжете:

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