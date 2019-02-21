Brit Awards 2019: ТОП-20 образов с красной дорожки
Церемонию Brit Awards 2019 посетили многие знаменитости
20 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии Brit Awards 2019. Открыл мероприятие актер Хью Джекман с песней The Greatest Show из фильма "Величайший шоумен".
Победители Brit Awards 2019 уже оглашены, теперь предлагаем посмотреть звездные образы с красной дорожки торжественного мероприятия. Знаменитости выбрали в меру яркие наряды, многие сделали выбор в пользу свободных платьев. Кроме того, звездные красотки выбирали как вечерние наряды, так и коктейльные.
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Мужчины преимущественно появлялись в классических черных костюмах, за исключением Кельвина Харриса, который отдал предпочтение горчичному костюму с отливом.
Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".
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