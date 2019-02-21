Brit Awards 2019: ТОП-20 образов с красной дорожки

Церемонию Brit Awards 2019 посетили многие знаменитости

Винни Харлоу

20 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии Brit Awards 2019. Открыл мероприятие актер Хью Джекман с песней The Greatest Show из фильма "Величайший шоумен".

Победители Brit Awards 2019 уже оглашены, теперь предлагаем посмотреть звездные образы с красной дорожки торжественного мероприятия. Знаменитости выбрали в меру яркие наряды, многие сделали выбор в пользу свободных платьев. Кроме того, звездные красотки выбирали как вечерние наряды, так и коктейльные.

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Мужчины преимущественно появлялись в классических черных костюмах, за исключением Кельвина Харриса, который отдал предпочтение горчичному костюму с отливом.

Джейк Багг Фото: AFP Винни Харлоу Фото: AFP Джорджа Смит Фото: AFP Лила Парсонс Фото: AFP Найл Роджерс Фото: AFP Дуа Липа Фото: AFP Кельвин Харрис Фото: AFP Сьюки Уотерхаус Фото: AFP Мэдисон Бир Фото: AFP Натали Дормер Фото: AFP Лили Аллен Фото: AFP Сэм Смит Фото: AFP Пинк Фото: AFP Фрея Ридингс Фото: AFP Уэсли Пентц Фото: AFP Хью Джекман Фото: AFP Эмили Атак Фото: AFP Энн Мари Николсон Фото: AFP Халид Фото: AFP Клэр Ричардс Фото: AFP 1/20

Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".

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