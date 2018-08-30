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Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри продолжают впечатлять нарядами

Супруга президента Франции и кронпринцесса Дании снова появились на публике в красивых нарядах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:19
Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри. Фото: AFP
Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри. Фото: AFP

Продолжается визит в Данию французского президента Эммануэля Макрона с супругой Брижит, которая в первый день пришла в красном костюме, как и кронпринцесса Мэри.

В среду, 29 августа, чета Макронов провела прием для членов датской королевской семьи. По такому случаю Брижит надела элегантное платье белого цвета и туфли в тон. Тогда как Мэри предпочла пестрое платье и черные лодочки.

Брижит Макрон и кронпринцеса Мэри
Фото: AFP
Брижит Макрон и кронпринцеса Мэри
Фото: AFP
Брижит Макрон и кронпринцеса Мэри
Фото: AFP
Брижит Макрон и кронпринцеса Мэри
Фото: AFP
Брижит Макрон и кронпринцеса Мэри
Фото: AFP
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Ранее в тот же день Эммануэль и Брижит вместе с членами королевской семьи провели ряд встреч, на которые первая леди Франции предпочла надеть терракотовый костюм, тогда как кронпринцесса была в темно-синем.

Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
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Напомним, недавно эксперт по королевскому этикету Майка Мейер рассказала в интервью Harper's Bazaar, что представительницы британской монархии делают для того, чтобы подолы их юбок никогда не задирались

А британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE рассказала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье

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Источник: "Сегодня"
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