Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри продолжают впечатлять нарядами
Супруга президента Франции и кронпринцесса Дании снова появились на публике в красивых нарядах
Продолжается визит в Данию французского президента Эммануэля Макрона с супругой Брижит, которая в первый день пришла в красном костюме, как и кронпринцесса Мэри.
В среду, 29 августа, чета Макронов провела прием для членов датской королевской семьи. По такому случаю Брижит надела элегантное платье белого цвета и туфли в тон. Тогда как Мэри предпочла пестрое платье и черные лодочки.
Ранее в тот же день Эммануэль и Брижит вместе с членами королевской семьи провели ряд встреч, на которые первая леди Франции предпочла надеть терракотовый костюм, тогда как кронпринцесса была в темно-синем.
Напомним, недавно эксперт по королевскому этикету Майка Мейер рассказала в интервью Harper's Bazaar, что представительницы британской монархии делают для того, чтобы подолы их юбок никогда не задирались.
А британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE рассказала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье.