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Брючные костюмы, платья в горох и шикарные пальто: любимые наряды именинницы Иванки Трамп

Сегодня, 15:42

30 октября советница Трампа празднует свое 39-летие

Сегодня, 30 октября, Иванка Трамп празднует свой 39-й день рождения. В этом материале мы расскажем, как менялся стиль старшей дочери Трампа, и почему ее называют одной из самых стильных женщин-политиков современности.

Иванка Трамп всегда подчеркивала свою женственность лаконичной и элегантной одеждой. В ее гардеробе есть как платья, так и брючные костюмы, в которых ей всегда удается выглядеть на все 100%.

Фото: instagram.com/ivankatrump
Фото: instagram.com/ivankatrump

Цветовую гамму в одежде Иванка предпочитает классическую – это белый, черный, бежевые оттенки, серый, а также их всевозможные сочетания.

Фото: instagram.com/ivankatrump
Фото: instagram.com/ivankatrump

Иванка может позволить себе появиться на публике в casual-образе. Джинсы с легкой блузой – среди ее фаворитов.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Советница президента США обожает принт polka dot. На самом деле. Мы часто видели ее в блузах, юбках и даже платьях в горошек.

Фото: instagram.com/ivankatrump
Фото: instagram.com/ivankatrump
Фото: instagram.com/ivankatrump

Еще одна любовь Иванки – это тренчи и классические пальто от известных брендов. Она носит их с брюками и каблуками, поверх платья или гольфа в тон.

Фото: instagram.com/ivankatrump
Фото: instagram.com/ivankatrump
Фото: instagram.com/ivankatrump

Для вечерних выходов Иванка Трамп выбирает роскошные платья. При этом цвет ее наряда может быть как нежный нюдовый, так и яркий алый.

Фото: instagram.com/ivankatrump
Фото: instagram.com/ivankatrump

Блондинка не боится экспериментов и примеряет более короткие платья для официальных встреч.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Недавно мы обсуждали новый выход Иванки Трамп в платье Alexis за 500 долларов.

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