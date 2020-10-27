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Быстро и просто: крутой макияж на Хэллоуин, который можно сделать дома

Сегодня, 13:58

Все, что вам нужно – найдется в любой косметичке

Совсем не обязательно идти в магазин, чтобы сделать отличный образ на Хэллоуин-2020. Все, что вам нужно, давно есть в косметичке. С помощью небольшого количества макияжа (и немного искусственной крови) можно превратиться в страшного персонажа в День всех святых. Мы собрали идеи макияжа на Хэллоуин, который делается легко и быстро.

Многие идеи из нашего списка весьма просты. Если вы умеете наносить повседневный макияж или хотя бы раз держали в руках кисточки и тени для век – у вас все получится.

Никаких навыков профессионального визажиста не нужно. Кроме того, в Сети есть много пошаговых уроков макияжа на Хэллоуин, которые можно использовать для создания страшного образа.

Фото: Pinterest

Самый простой макияж на Хэллоуин-2020 можно сделать с помощью красных теней и помады, черной подводки для глаз и накладных ресниц. Просто нанесите продукты немного неакуратно и добавьте "кровавые" подтеки.

Фото: Pinterest

Если нарисовать кровь у рта и немного растушевать черные тени под глазами, получится образ вампира. Светлой пудрой также можно выбелить лицо.

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Фото: Pinterest

Еще больше белой пудры, черные губы и косички... Кого-то напоминает, не так ли? Несложный наряд Уэнсдэй Аддамс станет отличной идеей на этот Хэллоуин.

Фото: Pinterest

В макияже на Хэллоуин можно использовать гуашь. С ее помощью создаются потрясающие образы, как, например, клоуна. Однако наносить краску стоит аккуратно, избегая попадания в глаза.

Фото: Pinterest

Если в вашей палетке теней есть несколько золотых и рыжих оттенков, используйте их для яркого макияжа глаз. Черным карандашом нарисуйте большой рот. Жуткий образ в хэллоуинском стиле готов!

Фото: Pinterest

Макияж на Хэллоуин не обязательно должен быть страшным. Даже если вы хотите на одну ночь стать ведьмой. Просто используйте нестандартные темные цвета помады для губ и теней для век.

Фото: Pinterest

Обычный вечерний мейк легко превратить в жуткий, добавив немного "крови" (это может быть жидкая помада). Бледная кожа сделает вас похожей на мертвеца или привидение.

Напомним, ранее мы публиковали макияж и прически на Хэллоуин-2020.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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