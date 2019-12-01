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Церемония М1 Music Awards 2019: самые стильные наряды с красной дорожки

30 ноября во Дворце спорта собрались едва ли не все представители украинского шоу-биза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:36
М1 Music Awards 2019: самые стильные наряды звезд
М1 Music Awards 2019: самые стильные наряды звезд
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Вчера, 30 ноября, в киевском Дворце спорта состоялась ежегодная церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards 2019. Смотрите подборку самых стильных нарядов украинских селебрити от Сегодня.Lifestyle.

Отметим, что ведущими M1 Music Awards 2019 стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.

По красной дорожке минувшим вечером прошлись "Время и Стекло", NK, Олег Винник, MONATIK, alyona alyona, ALEKSEEV с Ульяной Синецкой, Тина Кароль, Злата Огневич, The Hardkiss, Артем Пивоваров, Антитела, Ирина Федишин и многие другие.

M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, основанная в 2015 году. Премия направлена ​​на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и признание личного вклада в развитие отечественного шоу-бизнеса. Победители премии определяются по количеству просмотров клипов на телеканале, а также по оценкам редакции канала.

Ранее мы писали, кто получил заветные статуэтки M1 Music Awards 2019.

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