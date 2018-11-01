Вышла новая рождественская коллекция макияжа Chanel
Именно в ноябре мировые бренды начинают презентовать свои рождественские коллекции
Пожалуй, на звание создателя одной из самых ярких рождественских коллекций косметики смело может претендовать Chanel, презентовавший линейку под названием Chanel Collection Libre 2018. Ее символом стал Лев – любимый талисман самой Габриэль Шанель, поэтому и представленные продукты раскрывает красоту золотистых оттенков из роскошной гривы Царя зверей.
Хитом коллекции стала компактная пудра-хайлайтер Maximalisme de Chanel, которая выйдет ограниченным тиражом. Также лимитированными будут пудровые палетки теней Création Exclusive Ombre Première Poudre, выпущенные в четырех оттенках.
Кремовые тени Ombre Première Crème пополнятся одним оттенком. Появится новый карандаш для глаз, целая палитра блесков для губ и любимых многими помад Rouge Allure Velvet.
Напомним, ранее стало известно, что культовый аромат Chanel N°5, созданный в далеком 1921 году парфюмером Эрнестом Бо специально для французского модного Дома Chanel, впервые за свою историю будет выпущен в цветном флаконе.