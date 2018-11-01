Вышла новая рождественская коллекция макияжа Chanel

Именно в ноябре мировые бренды начинают презентовать свои рождественские коллекции

Chanel выпустил рождественскую коллекцию макияжа. Фото: Chanel

Пожалуй, на звание создателя одной из самых ярких рождественских коллекций косметики смело может претендовать Chanel, презентовавший линейку под названием Chanel Collection Libre 2018. Ее символом стал Лев – любимый талисман самой Габриэль Шанель, поэтому и представленные продукты раскрывает красоту золотистых оттенков из роскошной гривы Царя зверей.

Хитом коллекции стала компактная пудра-хайлайтер Maximalisme de Chanel, которая выйдет ограниченным тиражом. Также лимитированными будут пудровые палетки теней Création Exclusive Ombre Première Poudre, выпущенные в четырех оттенках.

Кремовые тени Ombre Première Crème пополнятся одним оттенком. Появится новый карандаш для глаз, целая палитра блесков для губ и любимых многими помад Rouge Allure Velvet.

Chanel выпустил рождественскую коллекцию макияжа Фото: Chanel Chanel выпустил рождественскую коллекцию макияжа Фото: Chanel Chanel выпустил рождественскую коллекцию макияжа Фото: Chanel Chanel выпустил рождественскую коллекцию макияжа Фото: Chanel Chanel выпустил рождественскую коллекцию макияжа Фото: Chanel 1/5

Напомним, ранее стало известно, что культовый аромат Chanel N°5, созданный в далеком 1921 году парфюмером Эрнестом Бо специально для французского модного Дома Chanel, впервые за свою историю будет выпущен в цветном флаконе.