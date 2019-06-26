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Модные челки 2019: ТОП-5 вариантов

Самые актуальные идеи челок на разную длину волос

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Модные челки 2019
Модные челки 2019
Фото: Pinterest

В летний период не только хочется перемен во внешности, главным фактором при выборе причесок является комфорт. Некоторые девушки с помощью челки защищают лоб от прямых солнечных лучей, но главным мотивом все же остается мода. В новом сезоне 2019 года актуальны челки. Все мы знаем, что мода циклична и отголоски прошлого всегда будут диктовать тренды

Сегодня.Lifestyle в этой статье расскажут, какие челки актуальны в 2019 году. 

Также узнайте в нашем видео, как сделать прическу "бабетта" собственноручно:

Среди самых модных вариантов в новом сезоне - французская, косая, рваная и челки-занавес. Если научиться правильно укладывать волосы, вы не будете тратить утром много времени на прическу. Ко всему, сделать челку можно на любую длину волос. Об этом можете не переживать, остается только выбрать самый подходящий вариант. 

Французская челка: модные стрижки 2019

Французские челки в стиле киноактрисы Брижит Бардо – неизменная классика. Они всегда будут актуальны и подходят почти под любую форму лица.

Варианты французской челки на лето 2019
Варианты французской челки на лето 2019
Фото: Pinterest

Главный плюс – за такой челкой легко ухаживать, и она круто смотрится как с прямыми, так и с накрученными волосами. Французские челки актуальны из-за своей небрежности, ведь сейчас в моде натуральность, именно такая форма выглядит максимально естественно. 

Косая челка: как выбрать прическу на лето 

Форма косой челки, однозначно, предназначена для смелых женщин. Асимметричность не всем подходит, особенно, если у вас не совсем идеальные черты лица. 

Косая челка на лето 2019
Косая челка на лето 2019
Фото: Pinterest

Ко всему, такое парикмахерское решение уже много лет не теряет своей актуальности. И самое главное – отсутствие длительных и слишком сложных укладок. В большинстве случаев достаточно пару раз взмахнуть расческой и зафиксировать специальным средством.

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Челка-занавес: самые трендовые идеи нового сезона

Челку-занавес лучше делать на длинные волосы. Это своего рода прототип французской челки, но с удлиненными концами по краям. Рекомендуется для девушек с густыми волосами. Этот тренд особенно популярен среди молодых девушек, которые не боятся экспериментов. 

Челка-занавес: стильные идеи 2019
Челка-занавес: стильные идеи 2019
Фото: Pinterest

Челка-каскад: трендовые идеи причесок 

Такая форма также занимает передовые позиции среди модных челок на длинные волосы. С такой прической можно увидеть на красных дорожках голливудских звезд, например, Еву Лонгорию и Дженнифер Лопес.

Челка-каскад на длинные волосы
Челка-каскад на длинные волосы
Фото: Pinterest

Удобно, просто и стильно – что еще нужно для максимальной эффектности? А самое главное – челка-каскад не привередливая и подходит под любую форму лица.  

Короткая челка baby bangs

Модная челка baby bangs
Модная челка baby bangs
Фото: Pinterest

Устали от стандартов? Хочется чего-нибудь необычного? Мы оставили на закуску смелый вариант – короткую челку под названием baby bangs. Правда, если вы не желаете распрощаться с длинными волосами, лучше эту идею отложить на потом. Короткая челка гармонично смотрится исключительно с каре.

Также ранее мы писали о самых крутых идеях на разную длину волос

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