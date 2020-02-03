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Чем удивляли звезды на BAFTA 2020: фото с красной дорожки

Эмилия Кларк, Дэйзи Ридли, Марго Робби и другие звезды блистали на церемонии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Фото: Getty Images

Сегодня, 2 февраля, в Лондоне состоялась церемония награждения премий Британской кинотелеакадемии BAFTA Awards 2020. На красную дорожку в Лондоне съехались мировые знаменитости со всех концов света – США, Канады, Европы и других стран.

Украинский дизайнер шьет наряды для Меган Маркл. Детали в сюжете:

Церемония вручения премии BAFTA-2020 состоялась в лондонском Альберт-Холле. К появлению на красной дорожке основательно подготовились знаменитые актрисы, которые сделали ставки на вечерних нарядах от именитых дизайнеров. Перед камерами фотографов блистали: Эмилия Кларк, Дэйзи Ридли, Марго Робби, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Лора Дерн и Зои Кравиц.

Наряд Эмилии Кларк от Schiaparelli
Фото: Getty Images
Зои Кравиц в платье Saint Laurent
Фото: Getty Images
Марго Робби в платье от Chanel
Фото: Getty Images
Шарлиз Терон в платье Dior
Фото: Getty Images
Образ Лоры Дерн от Valentino Haute Couture
Фото: Getty Images
Дэйзи Ридли в платье Oscar de la Renta
Фото: Getty Images
Рене Зеллвегер в Prada
Фото: Getty Images
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Также в этом году светское мероприятие посетили члены королевской семь – герцогиня Кейт Мидлтон и принц Уильям. Герцоги Кембриджские прошлись по красной дорожке последними, после чего поздравили всех участников и номинантов. Но наибольшее внимание журналистов привлекло платье герцогини Кембриджской, которая надела светлое вечернее платье с золотистой вышивкой в ​​восточном стиле. Наряд от Alexander McQueen герцогиня уже надевала во время визита в Малайзию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Американская киноакадемия наконец-то раскрыла подробности церемонии вручения премии "Оскар-2020" и номинантов в этом году.

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