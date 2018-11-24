Черная пятница: какие скидки приготовили магазины

Черная пятница началась, а мы знаем, куда бежать за покупками

Черная пятница в Украине начала свой отчет, едва часы показали 00:00. Именно сегодня все магазины страны обещают снизить цены на большую часть своих товаров, а некоторые обещают целых три дня невероятных скидок. Мы узнали, куда можно смело отправляться за покупками, точно зная, что получится сэкономить.

Какие скидки приготовили украинские бренды

Магазины Vsi.Svoi, на полках которых представлена продукция более 120 украинских дизайнеров, предлагает скидки на различные виды товаров от 20 до 70% до конца нынешней недели. В связи с чем у вас есть уникальная возможность одеть на зиму всю семью, а заодно и прикупить платье на грядущую рождественскую ночь.

Магазин Всі.Свої Фото: facebook/vsi.svoi.store

Бренд обуви и аксессуаров L.A.P.T.I обещает скидки до 75%. Туда точно стоит пойти, поскольку многое из того, что представлено в ассортименте, является результатом коллабораций с известными дизайнерами или представителями шоу-бизнеса. Хотите обувь от MOZGI Entertainment, POUSTOVIT или Ksenia Schnaider – вам сюда.

Студия женской одежды VOVK дает лишь 20%, но цены в ее магазинах и без того адекватные, поэтому если вам нужно много новых платьев, красивый строгий костюм, теплое пальто или снуд к нему – поторопитесь.

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Еще одна сеть – UAmade, где представлены, пожалуй, все товары, начиная от одежды, заканчивая канцелярией, посудой, товарами для дома, мебелью и даже сладостями, обещает "невероятные распродажи и впечатляющие скидки". Здесь можно не только одеться, но и одним махом закупить подарки на Рождество.

Магазин UAmade Фото: facebook/UAmade

Бренд женской одежды и аксессуаров Must Have готов предоставить скидку 30% на определенные товары. Под распродажу попали платья, блузки, брюки – все, что необходимо современной женщине, чтобы выглядеть стильной. Или просто отвести душу, купив еще одно платьице.

Шоурум "Квартира, 31", продающий в основном одежду, обувь и аксессуары молодых украинских дизайнеров и брендов, предлагает скидку до 50% на отдельно выбранные товары. Поспешите, если вам нужен красивый пуховик или сапоги.

Магазин женской одежды N&M обещает до 70% скидок. Там можно разжиться приличным теплым пальто на зиму, а заодно подобрать под него теплые брюки, юбку или водолазку.

Не отстает от конкурентов и украинский бренд, специализирующийся исключительно на пальто. В NOVE посетителей ждут скидки от 10 до 70% на весь ассортимент.

Напомним, мы также подобрали для вас два десятка зимних ботинок, которые отлично подойдут как для первого снегопада со слякотью, так и помогут сберечь ноги в тепле в течение оставшейся зимы.

А как проходит черная пятница в США, смотрите в сюжете ниже: