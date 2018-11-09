Черная пятница 2018: когда будут скидки в Украине

Черная пятница не за горами, и мы точно знаем, когда бежать за скидками

Черная пятница. Фото: Getty

Черная пятница или Black Friday, это событие, которого в некоторых странах люди ждут больше, чем Рождества, ведь именно в этот день магазины снижают цены от 50 до 80%. Ее история связана с Днем благодарения, отмечаемого в США в четвертый четверг ноября, после которого и стартует черная пятница, открывая сезон рождественских скидок.

Берет начало традиция с 1966 года, и в основном ее дата плавает между 23 и 29 ноября. В нынешнем году в Украине черная пятница выпадает на 23 число.

Что интересно – в некоторых магазинах отсчет времени начинается с 00:01, поэтому во многих странах задолго до полуночи перед витринами выстраиваются гигантские очереди. А после того, как пробьет 12 ночи, сайты наиболее известных сетей могут просто "лечь" из-за количества заказов.

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К сожалению, украинские продавцы хоть и пытаются ежегодно поддерживать всемирную традицию, но пока у них это выходит не очень удачно. В лучшем случае цены снижают на 15-25%, и про большее пока мечтать не приходится.

Тем не менее, 23 ноября стоит заглянуть в какой-нибудь из отечественных торговых центров по дороге домой – вдруг, повезет. Если же вы хотите получить-таки скидки, лучше обратить внимание на интернет-магазины, особенно западные, где и правда можно купить вещи в половину дешевле.

Напомним, ранее мы писали о том, почему во всем мире так любят шведский бренд одежды H&M, который зашел на украинский рынок в конце августа.