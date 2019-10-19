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Черная пятница в Украине: дата старта тотальных распродаж

В 2019 году день больших распродаж выпадает на 29 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Когда "Черная пятница" 2019 в Украине
Когда "Черная пятница" 2019 в Украине
Фото: unsplash.com

Совсем скоро в Украине пройдет ночь больших распродаж, именуемая Черной пятницей. Как правило, старт скидок выпадает на полночь (с четверга на пятницу), и за этот время миллионы шоперов скупают как предметы гардероба, так и всевозможную технику по низким ценам. Далее в материале узнайте, когда Черная пятница в Украине 2019.

Смотрите подборку шопинг-безумия в Черную пятницу:

Черная пятница в Украине пройдет 29 ноября. Распродажа продлится несколько дней, и скидки 50-80% будут действовать до конца акции. Однако, многие магазины, дабы привлечь покупателей, не дожидаются, когда будет Черная пятница, и занижают цены на товар еще за неделю до официального начала Black Friday.

Черная пятница 2019 в Украине
Черная пятница 2019 в Украине
Фото: unsplash.com

История Черной пятницы связана с Днем благодарения, который отмечают в США в четвертый четверг ноября. Именно ЧП открывает сезон рождественских скидок.

Во многих странах самая большая распродажа года проходит не только в магазинах и ТЦ, но и на сайтах. Из-за большого наплыва покупателей в сети, сайты порой не выдерживают и перестают работать.

Черная пятница 2019 в Украине
Черная пятница 2019 в Украине
Фото: unsplash.com

В 2019 году Черная пятница в Киеве выпадает на 29 ноября. Задолго до полуночи жители столицы выстраиваются в большие очереди, чтобы успеть забрать понравившийся товар. Однако, как показывает практика, в украинских магазинах в Черную пятницу цены снижают всего на 15-25%.

Но если вы все же хотите получить скидки, обратите внимание на интернет-магазины – там и правда можно купить вещи вполовину дешевле.

О том, как правильно покупать вещи, чтобы выглядеть стильно, мы рассказывали здесь.

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