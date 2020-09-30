Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

Обе женщины выбрали стильные брючные костюмы

Мелания Трамп на президентских дебатах, состоявшихся минувшей ночью, появилась в элегантном полосатом костюме от Dolce & Gabbana. Не отставала и дочь президента – Иванка, которая для важного события выбрала молочный наряд от представительницы экологичной моды – дизайнера Gabriela Hearst. Смотрим на два контрастных аутфита женщин семейства Трамп.

Так, 50-летняя Мелания надела брюки и пиджак от известного итальянского бренда, стоимостью 3340 долларов. Свой образ она дополнила белой рубашкой с воротником и темно-синими туфлями от Christian Louboutin за 695 долларов. Первая леди не забыла и о защитной маске, которая гармонично сочеталась с рубашкой.

Мелания Трамп в Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Иванка Трамп выбрала полностью противоположный по цветовой гамме look – это кремовый блейзер от американского бренда Gabriela Hearst за 3210 долларов и классические брюки в тон.

Иванка Трамп в Gabriela Hearst Фото: Getty Images

В целом аутфит Иванки лаконичен, не перегружен лишними деталями – пиджак без лацканов и пуговиц, штаны с идеальными стрелками, идеально прямые волосы, светлые босоножки и сумка Chanel.

Фото: instagram.com/laraleatrump/

Примечательно, что сама Габриела Херст в этом году получила премию "Лучший дизайнер женской одежды". Она также сторонница экологичности в производстве одежды, потому создает вещи из вторсырья. В таком платье от Gabriela Hearst мы недавно видели Кейт Миддлтон.

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