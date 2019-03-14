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Черное пальто и цветочное платье: Иванка Трамп провела уикенд с детьми

Дочь Трампа провела уикенд во Флориде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
Иванка Трамп со своим семейством во Флориде
Иванка Трамп со своим семейством во Флориде
Фото: AFP

Дочь президента Америки Дональда Трампа Иванка Трамп провела выходные во Флориде со своими детьми - 7-летней Арабеллой и 5-летним Джозефом.

Фотографы запечатлели бизнеследи на авиабазе Эндрюс, когда они возвращались в Вашингтон из поместья ее отца в Палм-Бич. Иванка была одета в достаточно строгом наряде – черное пальто и платье, лакированные туфли на высоком каблуке и темная вместительная сумка. Ее total black look завершили черные солнцезащитные очки и золотые серьги-кольца. 

Иванка Трамп с 5-летним сыном Джозефом
Иванка Трамп с 5-летним сыном Джозефом
Фото: AFP

Ее дочь Арабелла также была одета в черное платье, но украшенное цветочным узором. Наверх девочка надела белую кофту с изображением пингвинов и темно-синие балетки. А Джозефа можно было увидеть в бежевых брюках, голубой рубашке, серой кофте и черных ботинках.

Иванка Трамп со своими детьми
Иванка Трамп со своими детьми
Фото: AFP

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности. 

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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