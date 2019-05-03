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Черный шик с белыми цветами: беременная Кира Найтли примеряла платье Chanel

34-летняя актриса подчеркнула круглый животик

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
Кира Найтли
Кира Найтли
Фото: Getty Images

34-летняя актриса Кира Найтли больше не скрывает свою беременность и всячески подчеркивает округлившийся животик. Так, впервые фанаты узнали о положении звезды, когда та появилась со своим мужем музыкантом Джеймсом Райтоном на вечеринке Chanel J12 в шелковом платье оттенка шампань. 

А вот для самого показа круизной коллекции Chanel 2020 знаменитость выбрала более драматический наряд – черное платье в пол, которое было украшено белыми цветами по всей длине. Зона декольте выполнена в формате майки на тонких бретельках с добавлением черной атласной ленточки.

Беременная Кира Найтли в платье Chanel
Беременная Кира Найтли в платье Chanel
Фото: Getty Images

В руке беременная Кира держала маленький черный клатч, а из обуви предпочла замшевые босоножки на высокой платформе. Слега подкрученные локоны и яркая морковная помада придавали образу актрисы легкости и непринужденности. 

Напомним, что недавно актриса посетила премьеру фильма "Последствия", в котором играет главную роль.На красной дорожке британская знаменитость появилась в пышном платье Valentino лимонного цвета. Тогда еще никто и не заметил, что Кира Найтли в положении. 

Смотрите видео: Кира Найтли призналась в нервных срывах:

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