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Что хочет мама на 8 Марта: идеи практичных подарков

Лучшие подарки для мамы и близкой подруги к 8 Марта – 2020

Марина Попович
Сегодня, 18:37

С выбором подарка для девушки или жены на 8 Марта наверняка у мужчин не бывает проблем, так как любое проявление мужского внимания безумно ценно. А что же подарить маме или подруге на 8 Марта? Не всегда угадаешь, что бы хотели получить в праздник весны эти девчонки. Но никто не поймет женщину лучше, чем другая женщина. Именно поэтому мы решили помочь в поисках оригинального подарка на 8 Марта для мамы и подруги. Редакция Сегодня.Lifestyle предлагает подборку самых крутых подарков.

Что подарить маме на 8 Марта

  • Женский день

Устройте для своей мамы поистине настоящий женский день. Начните его со вкусного завтрака вместе, затем отправляйтесь по магазинам и купите вещь, которую мама давно хотела. Вы можете сходить вместе в салон красоты или сделать SPA-процедуры. А комедия или хорошая мелодрама в кинотеатре с большой корзиной попкорна или атмосферный ужин в уютном заведении, где маму будет ожидать букет свежих цветов, смогут прекрасно завершить ваш день.

Что подарить маме на 8 Марта
Что подарить маме на 8 Марта
Фото: Depositphotos

  • WomanBox

Коробочка, которая в силах обрадовать любую девочку. Купите большую яркую коробку и наполните ее всем, что вашей душе угодно, – от сладостей до аксессуаров. Как вариант: купите в магазине декора наполнение для коробочки (метафан, древесный или бумажный наполнитель), затем положите в нее маски для лица, крем для ухода за кожей, декоративную косметику, ювелирные изделия или женские аксессуары – весенний шарф, повязку для волос, перчатки, сумку-клатч, солнцезащитные очки. В завершение добавьте органические сладости, что будет очень полезно для здоровья.

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  • Услуги стилиста

Каждая женщина мечтает выглядеть сногсшибательно. Именно для этого существуют стилисты, которые научат правильно подбирать и сочетать вещи. Если вы хотите действительно удивить маму и подарить ей не только положительные эмоции, но еще и новые знания, обратитесь к услугам профессионального стилиста. Пусть он поможет ей расстаться с вещами, которые только захламляют пространство в шкафу, чтобы появилось место для новых вещей. Также стилист поможет определить подходящий маме стиль одежды и раскроет "козырные карты" ее внешнего вида.

Какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины – смотреть видео:

Что подарить подруге на 8 Марта

  • Сертификат на татуировку

Если вы вдвоем с подругой любите "адреналин", решительные действия и приключения, то этот подарок точно подойдет. Подарите ей сертификат на татуировку. А если вы захотите преподнести что-то памятное в знак вашей долгой и крепкой дружбы, предложите подруге сделать совместное тату. Оно будет напоминать ей не только об этом празднике, но и о важности вас в ее жизни.

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  • Вещи с собственным принтом

У всех подруг есть свои особенные фразы, шутки или словечки, которые понятны только им двоим. Сделайте приятный сюрприз для вашей подружки и закажите единственный в своем роде подарок с ее любимой или часто употребляемой фразой.

Что подарить подруге на 8 Марта
Что подарить подруге на 8 Марта
Фото: Depositphotos

  • Пижама-кигуруми

Уютный подарок, который не только поднимет настроение, но и согреет холодными вечерами. В такой пижаме можно и фильмы дома смотреть, и в магазин ходить, и устраивать девичники с подружками.

Не стоит забывать, что любой девичий подарок можно сделать еще лучше, добавив букет цветов и сладкие приятности.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать идеальную прическу в домашних условиях к 8 Марта. Кроме того, делились яркими идеями красивого маникюра к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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