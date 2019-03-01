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Что надеть на 8 Марта: самые стильные платья

Подборка стильных нарядов на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:57
Варианты стильных платьев 2019
Варианты стильных платьев 2019

Встречать весну нужно обязательно красиво – это, наверное, самая долгожданная пора года, которая обычно дарит много надежд и планов. Предвестником хорошего настроения всегда является 8 Марта – первая весенняя радость каждой девушки. В этот день хочется быть самой красивой и любимой, радоваться теплым объятиям и самым сладким обещаниям.

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Красивее красного платья может быть только платье лаконичного фасона с россыпью камней на горловине и рукавах. Такая модель подчеркнет фигуру, расставит правильные акценты и останется в памяти вашего любимого надолго. Сочный алый оттенок говорит сам за себя и сообщает о вашем открытом сердце.

Алое платье от бренда NOVIAS
Алое платье от бренда NOVIAS

Один из легендарных фасонов платья – это платье-рубашка. Такая модель повторяет воротник и фасон рубашки, но отличается длинной, кроем юбки и наличием, к примеру, боковых карманов. Простой и базовый силуэт может выглядеть очень легко и ненавязчиво, но стоит добавить в модель принтованную ткань и яркий пояс на талии, как платье приобретает стильный вид.

Платье-рубашка от бренда NINE
Платье-рубашка от бренда NINE

В моде вновь узор polka dot – любые разновидности гороха, которые часто покоряют сердца девушек. Вариаций настолько много, что в таких нарядах можно ходить чуть ли не каждый день, постоянно экспериментируя с текстурами, цветовыми сочетаниями и насыщенностью узора.

Голубое платье в горошек от бренда One by One
Голубое платье в горошек от бренда One by One

Все оттенки зеленого снова в моде, они подходят множеству девушек и являются удачными для стильных сочетаний в образах. Одним из фаворитов дизайнеров является хаки – лаконичный и, одновременно, очень смелый тон. Он преображает образ, будь то даже базовое платье с минимальным декором. Но интереснее всего он смотрится в дополнении с тонким кружевом или длинной миди.

Платье цвета хаки от бренда SOLH
Платье цвета хаки от бренда SOLH

Как женский гардероб может жить без пастельных и бежевых тонов? Ошибочно думать, что такие тона делают кожу бледнее – главное здесь поймать свои краски и понять, какой же именно оттенок лучше всего подходит именно вам. Большое преимущество изделий оттенка camel в том, что они очень хорошо поддаются декорированию – кружевом, массивными деталями или контрастной строчкой.

Бренд: CIX
Бренд: CIX

Еще одна особенность нового модного сезона – принтованная ткань. Футуристические мотивы эффектно преображают шелковые ткани, которые могут оживить каждую линию в рисунке. Такие платья говорят сами за себя и не требуют дополнений – достаточно нюдовых лодочек или босоножек на тонких ремешках.

Футуристические мотивы от бренда SOLE
Футуристические мотивы от бренда SOLE

Также предлагаем вам подборку ТОП-8 идей для весеннего образа. 

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