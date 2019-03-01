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Что надеть на 8 Марта: ТОП-8 идей для весеннего образа

Подборка лучших нарядов на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
Готовимся к 8 Марта 2019: стильные образы
Готовимся к 8 Марта 2019: стильные образы
Фото: Pixabay

Как женщине поднять настроение на 8 Марта, исключая вариант "подарить подарок"? Новый наряд – эликсир сияющей улыбки и отменного расположения духа на весь день.

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Модные платья на 8 Марта: идеи праздничного образа

Если вы уже начали подготовку к женскому дню и пока не определились с праздничным образом, предлагаем ТОП-8 идей для весеннего наряда. 

Романтический образ: что надеть на 8 Марта 

Романтика – главная атрибутика весны, когда в воздухе витает аромат влюбленности и женских феромонов. Как же обойти романтический образ стороной 8 Марта? Юбки и в 2019 году не теряют актуальности. Подберите к ней свитер любого фасона и нежные аксессуары. 

Романтический образ к 8 Марта в голубо-розовом цвете
Романтический образ к 8 Марта в голубо-розовом цвете
Фото: Pinterest

Деловой образ с цветочным принтом к женскому дню

Если 8 Марта у вас запланировано много дел, а погода обещает быть не ласковой, походить в туфельках не удастся. Не проблема! Пальто может стать ключевым атрибутом праздничного образа. В начале весны, когда погода еще обманчива, с теплыми вещами гармонично соседствуют легкие текстуры и цветочные принты.

Модный образ к 8 Марта: лучшие идеи
Модный образ к 8 Марта: лучшие идеи
Фото: Pinterest

С чем носить юбки: готовимся к празднику весны 

Исходя из тенденций новой коллекции Dior RTW Fall 2019, показ которой недавно прошел в Париже, в моду снова возвращается клетка. Поэтому не бойтесь акцентировать внимание на клетчатых элементах в вашем образе. 

С чем носить юбки весной: идея наряда на 8 Марта 2019
С чем носить юбки весной: идея наряда на 8 Марта 2019
Фото: Pinterest

Коктейльное платье в небесно-голубом цвете 

Наряды в одном цвете – тренд 2019 года. Согласитесь, смотрится романтично, лаконично и стильно. Если вы еще не рискуете обувать туфли, можно заменить их ботинками на невысоком каблуке или светлыми сапогами. Но тут нужно быть аккуратным, чтобы не отяготить образ неуместной обувью. 

Красивые платья на 8 Марта 2019
Красивые платья на 8 Марта 2019
Фото: Pinterest

Повседневный стиль casual

Разумеется, что 8 Марта – не повод весь день ходит в праздничной одежде, но быть особенной так хочется. Поэтому повседневный образ может быть ярким. Для этого необходимо лишь выбрать свитер необычной формы и подчеркнуть образ цветной сумочкой. 

С чем носить джинсы: яркий образ к женскому дню
С чем носить джинсы: яркий образ к женскому дню
Фото: Pinterest

Вечерний наряд к 8 Марта: яркий образ в красных тонах 

Модницы, у которых намечается грандиозная вечеринка в честь 8 Марта, могут затмить всех гостей вечера в роскошном комбинезоне. Но, если вы делаете акцент на наряде, аксессуары должны быть сдержанными и уместными. 

Стильные комбинезоны на весну 2019
Стильные комбинезоны на весну 2019
Фото: Pinterest

Дерзкий образ для вечеринки

Кто сказал, что женщина всегда должна быть романтична и сдержана? Раз в году можно позволить себе немного дерзости в образе. Черное платье с элементами красного цвете в макияже или аксессуарах всегда смотрится выигрышно. 

Черное платье 2019: идеи вечерних нарядов
Черное платье 2019: идеи вечерних нарядов
Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали ТОП-5 идей с фото красивого маникюра на 8 Марта

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