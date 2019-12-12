Что надеть на новогодний корпоратив 2020: идеи с фото

Какое платье надеть на Новый год 2020

Модное платье на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

В предновогоднем марафоне один из обязательных пунктов – конечно же, поход на праздник, который организовала компания, где вы работаете. Это отличная возможность подвести итоги, укрепить свой имидж и наладить отношения с коллегами для общей эффективной работы в следующем году. Конечно, следует изначально отталкиваться от формата мероприятия, но вне зависимости от того, пройдет ли праздник в дорогом ресторане или просто в офисе, следует сразу определить, что точно не следует рассматривать как вариант вашего праздничного образа.

Как одеться на новогодний корпоратив – видео:

Не забывайте о тренде этого года и последующих лет – осознанное потребление, вспомните, какие вещи уже есть в вашем гардеробе или просто добавьте праздничности и раслабленности в тот образ, который вы ежедневно демонстрируете своим коллегам. Среди надоевших штампов – все вариации костюмов Снегурочки, включая красные шапки с меховой отделкой. Скажите "нет" и полупрозрачным, коротким и чересчур сексуальным платьям. Длину mini замените на midi или maxi, хищный анималистический принт – на более сдержанные геометрические вариации, корсеты, агрессивные оттенки красного – тоже не ваши союзники. Атмосфера праздника должна присутствовать в луке, но про личный профессионализм и авторитет забывать не следует.

Какое платье надеть на Новый год 2020 в офис

Делайте ставку на классические силуэты, но с праздничной отделкой, дорогие фактуры и яркие аксессуары. Достаточно всего одного акцента! Например, в будни странно работать в бархатном, велюровом, атласном платье или в юбке с мерцающими пайетками, чего не скажешь о корпоративной вечеринке, да еще и приуроченной к Новому году 2020.

Читайте также: В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

В поисках идей допустимо обратиться и к восточному календарю. Тотемное животное 2020 года – Белая Металлическая Крыса, а значит – обратите внимание на вещи кремовых оттенков и всяческие серебристые вариации, которые будут красиво мерцать в вечернем освещении.

Коктейльное платье на Новый год 2020 Фото: Pinterest Коктейльное платье на Новый год 2020 Фото: Pinterest Коктейльное платье на Новый год 2020 Фото: Pinterest Коктейльное платье на Новый год 2020 Фото: Pinterest Коктейльное платье на Новый год 2020 Фото: Pinterest Коктейльное платье на Новый год 2020 Фото: Pinterest Коктейльное платье на Новый год 2020 Фото: Pinterest Коктейльное платье на Новый год 2020 Фото: Pinterest 1/8

Отлично подойдет и главный цвет следующего года по версии Института цвета Pantone – классический синий. Он символизирует уверенность и спокойствие, сдержанный, но очень элегантный. Очень эффектно сочетается с серебром, а значит вы сможете объединить сразу две остромодные тенденции в своем праздничном луке.

Вдохновитесь подборкой образов синего оттенка на новогодний корпоратив Фото: Pinterest Вдохновитесь подборкой образов синего оттенка на новогодний корпоратив Фото: Pinterest Вдохновитесь подборкой образов синего оттенка на новогодний корпоратив Фото: Pinterest Вдохновитесь подборкой образов синего оттенка на новогодний корпоратив Фото: Pinterest Вдохновитесь подборкой образов синего оттенка на новогодний корпоратив Фото: Pinterest 1/5

Вдохновением при выборе нарядов могут послужить фото и английской королевской семьи. Принцесса Диана и ее современные последовательницы – Кейт Миддлтон и Меган Маркл нравятся модным критикам и своей многомиллионной аудитории, не нарушая суперстрогие правила британского двора.

Вдохновляемся образами королевской семьи Фото: Pinterest Вдохновляемся образами королевской семьи Фото: Pinterest Вдохновляемся образами королевской семьи Фото: Pinterest Вдохновляемся образами королевской семьи Фото: Pinterest Вдохновляемся образами королевской семьи Фото: Pinterest Вдохновляемся образами королевской семьи Фото: Pinterest 1/6

Если вам предстоит ехать на праздник сразу по окончанию рабочего дня и нет возможности переодеться, обзаведитесь эффектными аксессуарами. Возможно захватите из дома нарядный пиджак и наденьте поверх ежедневного платья или блузки. Классический бестселлер – деловой смокинг подчеркните модными сейчас поясами с кристаллами, можно надеть брошь или накладной декоративный воротничек с перьями или с жемчугом. А также перед выездом можете вместо гольфа под пиджак надеть остроактуальные сейчас метализированные кроп-топы, только не забудьте застегнуться!

Подборка классических нарядов на Новый год 2020 Фото: Pinterest Подборка классических нарядов на Новый год 2020 Фото: Pinterest Подборка классических нарядов на Новый год 2020 Фото: Pinterest Подборка классических нарядов на Новый год 2020 Фото: Pinterest Подборка классических нарядов на Новый год 2020 Фото: Pinterest 1/5

Еще несколько способов усилить сдержанный образ: наденьте вечерние туфли на каблуке, активные украшения, а рабочую сумку поменяйте на контрастный клатч.

Если все же в ваших планах наконец-то на вечеринке сблизиться с тем симпатичным коллегой из вашей фирмы, допустимо выбрать платье на одно плечо или позволить небольшой вырез на ноге, а вот вместо откровенного декольте обратите внимание на блузы из полупрозрачной органзы.

Платья на Новый год 2020 Фото: Pinterest Платья на Новый год 2020 Фото: Pinterest Платья на Новый год 2020 Фото: Pinterest Платья на Новый год 2020 Фото: Pinterest Платья на Новый год 2020 Фото: Pinterest Платья на Новый год 2020 Фото: Pinterest Платья на Новый год 2020 Фото: Pinterest 1/7

Соблюдая вышеперечисленные правила, вы не только услышите множество комплиментов, но и получите дополнительную порцию уверенности в себе, а как бонус – и множество ваших красивых снимков, сделанных корпоративным фотографом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что важно успеть сделать до Нового года.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.