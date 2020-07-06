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Что надеть на собеседование: ТОП-3 стильных образа

Сегодня, 18:08

Рассказываем о модной и уместной одежде для важной встречи

Существует множество рекомендаций на тему того, что лучше надеть на собеседование и какие вещи практически гарантируют провал на встрече с потенциальным работодателем. В 2020 все еще встречают по одежке, потому деловому аутфиту необходимо уделить достаточно внимания. Сегодня.Lifestyle рассказывает, как выбрать актуальный лук для собеседования.

Напомним ,что недавно мы говорили о том, как правильно носить платье-рубашку: эффектные образы на каждый день.

Безусловно, выбор образа для собеседования зависит преимущественно от вкуса и стиля человека – кто-то предпочтет деловой костюм, в то время как другие выберут удобную и комфортную одежду из своего повседневного гардероба.

Впрочем, ключевыми правилами в выборе образа для беседы с потенциальным работодателем являются аккуратность и сдержанность. При этом, ведущие стилисты настаивают на том, что образ должен быть стильным и свежим, а также подчеркивать индивидуальность человека.

Представляем ТОП-3 трендовых образа для собеседования, которые позволят чувствовать себя более уверенно.

Брючный костюм

Что надеть на собеседование
Фото: Pinterest

Если хочется остановить выбор на вечной классике – черном брючном костюме, следует немного разбавить формальный образ с помощью стильного акцента. Например, яркой обуви.

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Для более смелых подойдут костюмы в трендовых цветах – зеленом, фиолетовом, розовом. Здесь уже стоит обойтись без "кричащих" аксессуаров и макияжа.

Что надеть на собеседование
Фото: Pinterest

Платье

Что надеть на собеседование
Фото: Pinterest

Лаконичный комплект из платья и оверсайз пиджака создадут свежий и элегантный образ. Добавьте ко всему лодочки на низком ходу и клатч, чтобы выглядеть беспроигрышно и актуально.

Рубашка и джинсы

Что надеть на собеседование
Фото: Pinterest

Рубашка и джинсы – еще один простой но трендовый лук. Следует отдавать предпочтение актуальным моделям джинс, например, мом или прямые. А что касается рубашки, то лучше всего подойдут варианты из хлопка или шелка. При этом верх должен быть сдержанным, без декора и слишком открытого декольте.

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