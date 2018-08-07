Что надеть в офис в жару: советы стилиста

Лето в разгаре, однако даже сидя в офисе можно чувствовать себя отлично, если вы правильно подобрали одежду

После затяжных дождей в Украине сохраняется жара, однако работу никто не отменял. Что же надеть в офис, чтобы было комфортно и уместно?

Если вы работаете в крупной компании, то даже несмотря на аномальную жару надевать шорты в офис рискованно, поскольку они могут не приветствоваться корпоративным дресс-кодом. По этой причине лучше отдать предпочтение платью некричащего цвета и из натурального материала, например, хлопка. В такой вещи точно не будет жарко и тело будет дышать.

"Такие платья очень удобны, поскольку утром, когда ты едешь на работу, еще прохладно. Зато пока доедешь, температура поднимается, а в платье все также легко и хорошо," – рассказывает одна из сотрудниц телеканала Украина Ольга Журба.

Соглашаются с этим и стилисты, которые советуют не надевать в офис обтягивающих платьев, выбирая А-образный силуэт длины миди. Они рекомендуют избегать достаточно глубоких декольте или вырезов на талии, ведь такие наряды могут вызвать непонимание со стороны не только руководства, но и коллег. Смелым вариантом также может стать платье с открытой рукой.

Разумеется, в каждой компании существует свой дресс-код и у универсальные правила, нарушать которые не рекомендуется, как бы жарко ни было. Так, чтобы офис не напоминал пляж, следует помнить, что длина юбки должна быть на пять сантиметров выше колена. А из блузок стоит отдавать предпочтение шифоновым, легким, но непрозрачным, чтобы ваше нижнее белье не стало предметом для обсуждения среди коллег.

Также, по мнению стилиста, идеальным вариантом для офиса являются платья с объемными силуэтами и рубашки из льна. А наиболее приемлемые принты – клетка и полоска.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как французские дизайнеры смогли совместить футболку с рубашкой. Новый вид одежды даже получил собственное название – "футборочка".