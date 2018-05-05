Что носить летом: 10 ярких образов street style

Модные идеи для ваших стильных образов

Фото: Getty

Календарное лето еще не наступило, но жара уже дает знать о себе. Поэтому самое время примерить на себя яркие летние тренды. На что обратить внимание, мы подсмотрели на улицах модных столиц.

Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty Яркие идеи street style для модных летних образов Фото: Getty 1/10

Белый – пусть неофициально, но все же главный цвет лета. Маленькое белое платье – must-have в любом теплом сезоне. Это универсальная вещь, которая подойдет как для офиса, так и для свидания и прогулки в зависимости от аксессуаров.

На что еще важно обратить внимание, так это деним. Модные джинсы сезона 2018 с ультраподворотом или широкие с высокой посадкой, джинсовые жакеты и юбки – все незаменимые вещи теплого сезона.

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Футболка, несомненно, базовая вещь летнего гардероба. В сезоне 2018 стоит обратить на модели с яркими логотипами на груди. Такие есть как у люксовых, так и у брендов масс-маркета.

А чтобы сделать яркими офисные будни, пополните гардероб брючным костюмом. В летний зной пиджак заменяется жилеткой, строгие цвета – яркой полоской.

На видео ниже смотрите советы экспертов о том, что носить летом каждый день: