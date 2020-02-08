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Что подарить любимому на 14 февраля: ТОП необычных подарков

Подборка оригинальных подарков для второй половинки ко Дню влюбленных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
Что подарить парню на 14 февраля
Что подарить парню на 14 февраля
Фото: Pixabay

Близится один из самых романтичных праздников в году – День святого Валентина. Многие влюбленные не воспринимают его серьезно, другим же кажется, что это еще один прекрасный повод вновь признаться в любви своей второй половинке. Чтобы необычно провести 14 февраля, удивите любимого человека особенным подарком. Редакция Сегодня.Lifestyle составили интересную подборку оригинальных подарков для молодого человека, которые можно приобрести недорого.

На какие подарки охотятся влюбленные – видео:

Книга-комикс о ваших отношениях

Создайте собственную книжную историю вашей любви. Закажите книгу/комикс/альбом, где вы расскажете о трогательном моменте вашей первой встречи, первого поцелуя, о том, как развивались отношения. Разбавьте ваш рассказ рисунками или совместными фото. Такой подарок не только останется в памяти, а и подарит незабываемые эмоции. Вы вместе снова переживете то, с чего все начиналось.

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Карта звездного неба влюбленных

Этот презент никого не оставит равнодушным. Сегодня можно заказать карту звездного неба, указав дату и время вашей первой встречи. Астрологи восстановят на ней именно то мгновение, которое вы укажите. Также внизу карты можно сделать собственную подпись или пожелание. А в том, что вы удивите свою вторую половинку и будете оригинальны – у нас сомнений нет!

Мастер-класс на двоих

Если ваш возлюбленный любит приготовить что-нибудь вкусное, этот подарок обязан покорить его сердце. Закажите мастер-класс по приготовлению, например, экзотического блюда вместе с шеф-поваром ресторана. Там вы не только научитесь вкусно готовить, а еще и проведете время вместе с любимым. Ну и конечно же, все приготовленное будет предложено вам для дегустации.

Фото: freepik.com

Спонтанное путешествие

Если позволяют финансовые возможности, устройте тревел-сюрприз. Скажите своему молодому человеку о том, что вы на пару дней уезжаете вдвоем в другой город или страну. Не говорите куда, зачем и почему. Намекните лишь, что взять с собой на пару дней. Но заранее спланируйте, куда бы вы хотели поехать, и купите билеты. Также не забудьте забронировать отель. Подберите что-то необычное, с красивым интерьером.

Сюрприз готов! Вам остается лишь насладиться временем, проведенным в компании друг друга.

Фото: Depositphotos

MAN BOX

Немного брутальный подарок, способный подчеркнуть силу и мужественность вашего молодого человека. Это деревянный ящик, внутри которого находится подарок. Но прежде чем до него добраться, стоит приложить немного усилий или даже воспользоваться ломом, что идет в комплекте. На наш взгляд, лучшая альтернатива стандартной бумажной упаковке.

В сам же MAN BOX вы можете поместить все, что душе угодно. К примеру, это могут быть предметы одежды, обуви или же мужские аксессуары: органайзер, power bank, галстук или бабочка, ремень, ежедневник или бутылочка элитного алкоголя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надеть на День влюбленных. Кроме того, рассказывали, куда поехать на 14 февраля: лучшие места Европы и Украины.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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