Что подарить на 8 Марта: ТОП-5 идей стильных подарков

Список интересных подарков для девушки к празднику 8 Марта

Весна – прекрасное время года, чтобы удивлять свою девушку чем-то ярким и вдохновляющим! Так как женщины обожают сюрпризы и мужское внимание, праздник 8 Марта – отличный для этого повод. А чтобы ваша девушка осталась довольной, а не отправила вас менять презент (в лучшем случае!), обрати внимание на несколько советов от нас. В преддверии праздника редакция Сегодня.Lifestyle подготовила подсказки для мужчин, желающих порадовать свою любимую.

Что подарить на 8 Марта: новая пара туфель

"Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир!" – так говорила американская актриса Мэрилин Монро. Действительно, на что только не способны женщины, когда они уверены в себе! Вот и подарите эту уверенность любимой в виде новой пары ярких туфель. Такой подарок будет всегда уместным, а ваша любимая расскажет всему миру, какой вы у нее заботливый мужчина. Только не поскупитесь: хорошая пара обуви стоит недешево, однако прослужит своей хозяйке долго. А чтобы угадать с брендом, невзначай поинтересуйтесь у любимой, какие туфли ей нравятся.



Что подарить на 8 Марта Фото: Depositphotos

Что подарить на 8 Марта: нижнее белье

Роскошное нижнее белье – всегда беспроигрышный вариант подарка на 8 Марта! Ни одна девушка не останется равнодушной при виде нового кружевного комплекта.

Вы точно удивите вторую половинку, если выберете бюстье Swarovski из полупрозрачной сеточки с кружевным лифом от бренда Сonte. Белье очаровывает с первых секунд, стоит только примерить его на себя. Для загадочных девушек идеально подойдет бюстгальтер Enigma. Эластичная вышивка с выразительным орнаментом в сочетании с эффектной цветовой комбинацией придаст образу изящности и элегантности. А вот нижнее белье Fleur – отличный вариант для нежных и романтичных натур. Крупное изображение цветка, которое присуще каждой модели серии – одно из трендовых направлений бельевой моды в этом сезоне. И все это в сочетании с шелковистым полотном и приятнейшим к телу кружевом.

Бюстье Swarovski Фото: conteshop Бюстгальтер Enigma Фото: conteshop Нижнее белье Fleur Фото: conteshop 1/3

Чтобы не прогадать с размером нижнего белья, подсмотрите его на бирке бюстгальтера и трусиков заранее. Или подарите сертификат на покупку белья, который также можно приобрести в магазинах Сonte.

Какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины – смотрите видео:

Что подарить на 8 Марта: модный гаджет

Дарите не просто приятные, но и полезные подарки. Если вы располагаете финансовыми возможностями, обратите внимание на смартфон из новой линейки iPhone/Samsung или тонкий компактный ноутбук, который удобно брать с собой на встречи или в путешествия. Кроме того, отличным подарком для девушки станут недорогие фитнес‑трекер, беспроводные наушники или миниатюрная колонка с идеальным звучанием.

Что подарить на 8 Марта: совместный уик-энд

Время, проведенное вместе, очень ценно и навсегда остается в памяти. Поэтому, если ваша любимая много работает и не успевает отдыхать, или вы давно никуда не выезжали вместе, или же ваши отношения понемногу съедает рутина – подарите уик-энд в романтичном месте! Это отличный повод расслабиться вдвоем, испытать новые эмоции, а также вдохновиться окружающей нас природой. Вы можете организовать как короткую поездку в одну из стран Европы, куда недалеко лететь, или отправьтесь в загородный комплекс, где подышите свежим воздухом. Тем более, что в этом году нас ждут длинные выходные на 8 Марта.

Куда поехать на 8 Марта в Украине Фото: Depositphotos

Что подарить на 8 Марта: beauty box

Элегантная "коробочка" красоты несомненно приведет в восторг любую женщину. Косметика – это лучшая подруга девушки, а все эти милые баночки с "вкусными" наполнителями приводят ее в восторг, и это необъяснимо. Девушки любит заботиться о своем тебе и чувствовать себя притягательными. А каждый beauty box включает набор из нескольких миниатюр профессиональной косметики и пробников люксовых средств. Что может быть лучше такого подарка на 8 Марта?

Напомним, ранее мы рассказывали, куда поехать в Европу на 8 Марта: ТОП-5 интересных мест.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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