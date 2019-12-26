Что подарить парню на Новый год 2020: идеи на любой вкус
Если вы не знаете, что подарить парню на Новый год 2020, у нас есть несколько хороших идей с фото
Каждый день все больше приближает нас к праздникам, а это значит, что совсем скоро в магазинах и торговых центрах будет не протолкнуться – все будут искать подарки своим девушкам и парням на Новый год 2020. Мы советуем заранее позаботиться о том, что подарить парню на Новый год не банальное и практичное, воспользовавшись нашим списком, в котором есть примеры для любого возраста и с учетом всех финансовых возможностей.
Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:
Проще всего в процессе выбора подарка приходится тем девушкам и женщинам, чьи парни имеют давнее хобби – например, фанат космической саги "Звездные войны" сойдет с ума от модели "Звезды смерти" от LEGO. В случае, когда человеку точно нравится музыка, пригодится новая колонка или наушники. А геймеры оценят новую приставку или хотя бы более усовершенствованные джойстики.
Если же вы не уверены, подойдет ли парню то, что вы хотите подарить, значит стоит выбрать более нейтральный подарок – теплый плед, который никогда не будет лишним в доме, пижаму для хорошего сна или же пауэрбанк, с помощью которого он всегда сможет подзарядить телефон и оставаться с вами на связи.
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Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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