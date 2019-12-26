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Что подарить парню на Новый год 2020: идеи на любой вкус

Если вы не знаете, что подарить парню на Новый год 2020, у нас есть несколько хороших идей с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:30
Что подарить парню на Новый год 2020
Что подарить парню на Новый год 2020
Фото: Pixabay

Каждый день все больше приближает нас к праздникам, а это значит, что совсем скоро в магазинах и торговых центрах будет не протолкнуться – все будут искать подарки своим девушкам и парням на Новый год 2020. Мы советуем заранее позаботиться о том, что подарить парню на Новый год не банальное и практичное, воспользовавшись нашим списком, в котором есть примеры для любого возраста и с учетом всех финансовых возможностей.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Проще всего в процессе выбора подарка приходится тем девушкам и женщинам, чьи парни имеют давнее хобби – например, фанат космической саги "Звездные войны" сойдет с ума от модели "Звезды смерти" от LEGO. В случае, когда человеку точно нравится музыка, пригодится новая колонка или наушники. А геймеры оценят новую приставку или хотя бы более усовершенствованные джойстики.

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Если же вы не уверены, подойдет ли парню то, что вы хотите подарить, значит стоит выбрать более нейтральный подарок – теплый плед, который никогда не будет лишним в доме, пижаму для хорошего сна или же пауэрбанк, с помощью которого он всегда сможет подзарядить телефон и оставаться с вами на связи.

Колонка Marshall Stanmore. Цена: 7999 грн.
Фото: Фото: Marshall
Теплый плед "Tarlini – домашний декор". Цена: 850 грн.
Фото: Фото: Tarlini
Носки "Нині Свято". Цена: 70 грн. за пару. Можно собрать набор, а можно купить уже готовый от 180 грн.
Фото: Фото: Dodo socks
Блокнот Moleskine Super Mario. Цена: 555 грн.
Фото: Фото: Moleskine
Игровая приставка Microsoft Xbox One X 1Tb. Цена: 13199 грн.
Фото: Фото: Microsoft
Наушники Marshall Major III Bluetooth. Цена: 2799 грн.
Фото: Фото: Marshall
Поясная сумка-слингпек Keep. Цена: 1600 грн.
Фото: Фото: Всі.Свої
Книги "Вино. Курс Ендрю Джеффорда". Цена: 350 грн.
Фото: Фото: Издательство Vivat
Теплая пижама Balcony Garment украинского производства. Цена: 1800 грн.
Фото: Фото: balconygarment.com
Портативная батарея Xiaomi. Цена: от 400 грн.
Фото: Фото: Xiaomi
Термокружка Hulk, ТМ Discover. Цена: 345 грн.
Фото: Фото: giftico.com
Набор LEGO Star Wars Звезда Смерти. Цена: 13000 грн.
Фото: Фото: LEGO
Часы Apple Watch Series 4. Цена: 10000 грн.
Фото: Фото: Apple
Набор из шапки и шарфа от TOMMY HILFIGER. Цена: 3300 грн.
Фото: Фото: tommy.com
Хайтопы NIKE, Air Force 1 NBA. Цена: 3350 грн.
Фото: Фото: NIKE
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Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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