Что подарить парню на Новый год 2020: идеи на любой вкус

Если вы не знаете, что подарить парню на Новый год 2020, у нас есть несколько хороших идей с фото

Что подарить парню на Новый год 2020 Фото: Pixabay

Каждый день все больше приближает нас к праздникам, а это значит, что совсем скоро в магазинах и торговых центрах будет не протолкнуться – все будут искать подарки своим девушкам и парням на Новый год 2020. Мы советуем заранее позаботиться о том, что подарить парню на Новый год не банальное и практичное, воспользовавшись нашим списком, в котором есть примеры для любого возраста и с учетом всех финансовых возможностей.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Проще всего в процессе выбора подарка приходится тем девушкам и женщинам, чьи парни имеют давнее хобби – например, фанат космической саги "Звездные войны" сойдет с ума от модели "Звезды смерти" от LEGO. В случае, когда человеку точно нравится музыка, пригодится новая колонка или наушники. А геймеры оценят новую приставку или хотя бы более усовершенствованные джойстики.

Если же вы не уверены, подойдет ли парню то, что вы хотите подарить, значит стоит выбрать более нейтральный подарок – теплый плед, который никогда не будет лишним в доме, пижаму для хорошего сна или же пауэрбанк, с помощью которого он всегда сможет подзарядить телефон и оставаться с вами на связи.

Колонка Marshall Stanmore. Цена: 7999 грн. Фото: Фото: Marshall Теплый плед "Tarlini – домашний декор". Цена: 850 грн. Фото: Фото: Tarlini Носки "Нині Свято". Цена: 70 грн. за пару. Можно собрать набор, а можно купить уже готовый от 180 грн. Фото: Фото: Dodo socks Блокнот Moleskine Super Mario. Цена: 555 грн. Фото: Фото: Moleskine Игровая приставка Microsoft Xbox One X 1Tb. Цена: 13199 грн. Фото: Фото: Microsoft Наушники Marshall Major III Bluetooth. Цена: 2799 грн. Фото: Фото: Marshall Поясная сумка-слингпек Keep. Цена: 1600 грн. Фото: Фото: Всі.Свої Книги "Вино. Курс Ендрю Джеффорда". Цена: 350 грн. Фото: Фото: Издательство Vivat Теплая пижама Balcony Garment украинского производства. Цена: 1800 грн. Фото: Фото: balconygarment.com Портативная батарея Xiaomi. Цена: от 400 грн. Фото: Фото: Xiaomi Термокружка Hulk, ТМ Discover. Цена: 345 грн. Фото: Фото: giftico.com Набор LEGO Star Wars Звезда Смерти. Цена: 13000 грн. Фото: Фото: LEGO Часы Apple Watch Series 4. Цена: 10000 грн. Фото: Фото: Apple Набор из шапки и шарфа от TOMMY HILFIGER. Цена: 3300 грн. Фото: Фото: tommy.com Хайтопы NIKE, Air Force 1 NBA. Цена: 3350 грн. Фото: Фото: NIKE 1/15

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