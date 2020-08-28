Что такое апсайклинг: модный эксперт рассказала о тренде 2020 года

Рассказываем, почему вещи из секонд-хенда – это модно

Сейчас покупать вещи в секонд-хенде не стыдно, а даже модно. Звезды, дизайнеры и блогеры хвастаются тем, что одеваются в ношенную одежду. Даже Кембриджский словарь выбрал словом года "апсайклинг" (upcycling – англ.), что означает "повторное использование вещей".

Апсайклинг касается и одежды, и мебели, и бытовых вещей. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман узнали все об этом методе и рассказали, как можно использовать старый комод, и что делать с уже давно неактуальной рубашкой.

Что такое апсайклинг и почему это главный тренд 2020 года Фото: Depositphotos

Вечернее платье из рыболовной сетки, светильники из запчастей старого велосипеда или аксессуары из консервных банок – "upcycling" или вторая жизнь вещей – настоящий мировой тренд. Ношеная одежда – ценный ресурс. Не обязательно прощаться с ним, его можно перешить, модернизировать и носить еще не один сезон.

"Сейчас не только можно использовать вещи во второй раз, а это является модным трендом, – отмечает стилист Анна Соболева в программе "Ранок з Україною". – Это еще сохраняет кошелек, позволяет человеку не заморачиваться на счет своего внешнего вида".

Фото: Depositphoto

Вы можете носить винтажную кофточку мамы или даже платье из бабушкиного сундука. Или переделать собственную вещь, которая потеряла актуальность.

"Если мы видим, что вещь просто стала не актуальной по фасону, но она в хорошем состоянии, сделана из качественной ткани, из хороших материалов, подходит вашему типажу, то почему бы не использовать эту вещь?" – комментирует эксперт.

Поэтому из любой неактуальной рубашки можно сделать модный элемент. Для этого нужно только желание и ножницы – обрежьте кофточку на 3 сантиметра ниже нагрудных карманов. И вуаля! Модная короткая рубашка готова! Ведь в этом сезоне актуальна кроп-длина.

Также у многих дома есть старые ненужные джинсы. Не спешите нести их на свалку! В зависимости от фасона их можно переделать.

"Мы задействуем сразу две денции: первая – это необработанный край низа, а второй – вырезанные карманы джинсов, – советует стилист в эфире телеканала "Украина". – Вот таким нехитрым способом ваши старые вещи обретают новую жизнь и могут послужить еще один сезон".

Немного фантазии и времени и вашим старым вещам найдется новое применение. И касается это не только одежды. В гараже завалялась рыболовная сетка – сделайте из нее модный светильник. Или в старые теннисные ракетки вмонтируйте зеркало – настоящее произведение искусства. А ненужный комод используйте как клумбу – засыпьте в ящики почву и посадите цветы. Там можно даже рассаду выращивать.

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