Чудное платье Marc Jacobs и туфли-ходули: Леди Гага удивила эпатажным нарядом

Голливудская звезда умеет шокировать публику

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Знаменитая голливудская певица и актриса Леди Гага решила вернуться к привычному образу – эпатажным нарядам, которые будоражат фанатов. На это раз звезда стала гостей ежегодной вечеринки в Нью-Йорке, которая проходит накануне Бала Института костюма Met Gala.

Для светского выхода знаменитость выбрала по традиции необычный и эпатажный образ. Многослойное мини-платье от Marc Jacobs было декорировано черно-белой полоской и создавало иллюзию, как будто певица сейчас взлетит на воздух.

Леди Гага в мини-платье Marc Jacobs Фото: instagram.com/ladygaga/

Но не это стало самым обсуждаемым элементом звездного look, а черная обувь на гигантской платформе и оригинальная шляпка из черного фатина. В руке гостья вечера несла тренд 2019 года – микро-сумку Jacquemus, которая едва помещалась на пальце. В макияже Леди Гаги визажисты сделали акцент на глазах с помощью ярко-голубых теней и стрелок.

Певица Леди Гага демонстрирует сумочку Jacquemus Фото: instagram.com/ladygaga/

Напомним, что песня "Shallow" Леди Гаги из фильма "Рождение звезды" получила "Оскар" за лучшую песню к фильму.

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