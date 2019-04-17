Coachella 2019: самые яркие образы звезд на фестивале
Ковбойский и бохо стили – главные атрибуты фестиваля
Сейчас в Калифорнии проходит один из самых масштабных фестивалей музыки Coachella Valley Music and Arts Festival, который собирает в одном месте поклонников не только музыки, но и отличного стиля.
Фестиваль уже 20 лет является еще одним поводом для голливудских и мировых звезд показать свои необычные наряды и оторваться под ритмы музыки. Преимущественно знаменитости выбирают для грандиозного события откровенные и легкие наряде в ковбойском или бохо стилях.
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Стиль бохо можно сравнить с хиппи: потрепанные джинсы, рубашки с этническим орнаментом, цыганские юбки в цветной принт и соломенные шляпы. Многослойность, пестрота и фактурность – ключевые атрибуты бохо-стиля.
А вот ковбойский стиль совсем не похож на бохо, хотя из одной "семьи". Здесь присутствуют более спокойные тона в одеже: бежевые, черные, коричневые и болотные. Отличительным элементом ковбойского стиля являются казаки – полусапожки с удлиненным носом и очки-авиаторы.
В этому году знаменитости со всего мира приехали в Калифорнию, чтобы продемонстрировать свои самые яркие наряды и стройные фигуры. В ярких образах прослеживались тенденции 90-х годов, а именно – кислотные цвета одежды, высокие джинсы, короткие топы, очки с квадратной и узкой оправой, а также обувь квадратной формы.
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