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Coachella 2019: самые яркие образы звезд на фестивале

Ковбойский и бохо стили – главные атрибуты фестиваля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Стильные образы топ-моделей на фестивале Coachella
Стильные образы топ-моделей на фестивале Coachella
Фото: Getty Images

Сейчас в Калифорнии проходит один из самых масштабных фестивалей музыки Coachella Valley Music and Arts Festival, который собирает в одном месте поклонников не только музыки, но и отличного стиля.

Фестиваль уже 20 лет является еще одним поводом для голливудских и мировых звезд показать свои необычные наряды и оторваться под ритмы музыки. Преимущественно знаменитости выбирают для грандиозного события откровенные и легкие наряде в ковбойском или бохо стилях.

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Стиль бохо можно сравнить с хиппи: потрепанные джинсы, рубашки с этническим орнаментом, цыганские юбки в цветной принт и соломенные шляпы. Многослойность, пестрота и фактурность – ключевые атрибуты бохо-стиля. 

Супермодель Джиджи Хадид
Супермодель Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid

А вот ковбойский стиль совсем не похож на бохо, хотя из одной "семьи". Здесь присутствуют более спокойные тона в одеже: бежевые, черные, коричневые и болотные. Отличительным элементом ковбойского стиля являются казаки – полусапожки с удлиненным носом и очки-авиаторы. 

Британская знаменитость Лу Тисдейл в ковбойском стиле
Британская знаменитость Лу Тисдейл в ковбойском стиле
Фото: Getty Images

В этому году знаменитости со всего мира приехали в Калифорнию, чтобы продемонстрировать свои самые яркие наряды и стройные фигуры. В ярких образах прослеживались тенденции 90-х годов, а именно – кислотные цвета одежды, высокие джинсы, короткие топы, очки с квадратной и узкой оправой, а также обувь квадратной формы. 

Модель Эльза Хоск в платье из 90-х
Фото: Getty Images
Модель Роми Стрейд сменила два образа, которые напоминали стиль 90-х
Фото: Getty Images
Американская хип-хоп певица Карди Би
Фото: Getty Images
Второй образ Роми Стрейд – кожаный look с высокими сапогами
Фото: Getty Images
Звезда реалити-шоу Хеннесси Каролина в ковбойском стиле
Фото: Getty Images
DJ Angel & Dren
Фото: Getty Images
Американская модель Кендалл Дженнер
Фото: Getty Images
Дерзкие наряды от Шанины Шейк и Жасмин Тукс
Фото: Getty Images
Винни Харлоу в кислотном топе и юбке
Фото: Getty Images
Пэрис Хилтон зажигает в прозрачном платье
Фото: Getty Images
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Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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