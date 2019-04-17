Coachella 2019: самые яркие образы звезд на фестивале

Ковбойский и бохо стили – главные атрибуты фестиваля

Стильные образы топ-моделей на фестивале Coachella Фото: Getty Images

Сейчас в Калифорнии проходит один из самых масштабных фестивалей музыки Coachella Valley Music and Arts Festival, который собирает в одном месте поклонников не только музыки, но и отличного стиля.

Фестиваль уже 20 лет является еще одним поводом для голливудских и мировых звезд показать свои необычные наряды и оторваться под ритмы музыки. Преимущественно знаменитости выбирают для грандиозного события откровенные и легкие наряде в ковбойском или бохо стилях.

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Стиль бохо можно сравнить с хиппи: потрепанные джинсы, рубашки с этническим орнаментом, цыганские юбки в цветной принт и соломенные шляпы. Многослойность, пестрота и фактурность – ключевые атрибуты бохо-стиля.

Супермодель Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

А вот ковбойский стиль совсем не похож на бохо, хотя из одной "семьи". Здесь присутствуют более спокойные тона в одеже: бежевые, черные, коричневые и болотные. Отличительным элементом ковбойского стиля являются казаки – полусапожки с удлиненным носом и очки-авиаторы.

Британская знаменитость Лу Тисдейл в ковбойском стиле Фото: Getty Images

В этому году знаменитости со всего мира приехали в Калифорнию, чтобы продемонстрировать свои самые яркие наряды и стройные фигуры. В ярких образах прослеживались тенденции 90-х годов, а именно – кислотные цвета одежды, высокие джинсы, короткие топы, очки с квадратной и узкой оправой, а также обувь квадратной формы.

Модель Эльза Хоск в платье из 90-х Фото: Getty Images Модель Роми Стрейд сменила два образа, которые напоминали стиль 90-х Фото: Getty Images Американская хип-хоп певица Карди Би Фото: Getty Images Второй образ Роми Стрейд – кожаный look с высокими сапогами Фото: Getty Images Звезда реалити-шоу Хеннесси Каролина в ковбойском стиле Фото: Getty Images DJ Angel & Dren Фото: Getty Images Американская модель Кендалл Дженнер Фото: Getty Images Дерзкие наряды от Шанины Шейк и Жасмин Тукс Фото: Getty Images Винни Харлоу в кислотном топе и юбке Фото: Getty Images Пэрис Хилтон зажигает в прозрачном платье Фото: Getty Images 1/10

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