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Couple look: Моника Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana пришла на гала-ужин с бойфрендом

Голливудская пара продемонстрировала стильный образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
Моника Беллуччи с возлюбленным Николасом Лефевром
Моника Беллуччи с возлюбленным Николасом Лефевром
Фото: Getty Images

В последнее время среди голливудских пар набирает популярности модная тенденция - couple look, когда влюбленные для совместного выхода в свет выбирают одинаковые или гармоничные друг с другом наряды.

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В тренде также и знаменитая актриса Моника Беллуччи со своим новоиспеченным парнем – 34-летним художником Николасом Лефевром. Для торжественного гала-ужина Cartier влюбленные предпочли черно-белые брючные костюмы. 54-летняя Моника под белый костюм с "хищными" вставками Dolce & Gabbana надела полупрозрачный черный лиф. В руке голливудская красотка держала золотистый клатч, а на шее роскошно смотрелось драгоценное ожерелье-чокер. 

Моника Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana с возлюбленным Николасом Лефевром
Моника Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana с возлюбленным Николасом Лефевром
Фото: Getty Images

Ее молодой спутник Лафевр дополнил темный смокинг классической белой рубашкой с черными пуговицами. Вместе пара смотрелась гармонично, как Инь и Ян. 

Напомним, недавно Моника Беллуччи взбудоражила сеть снимком, на котором позирует в прозрачном платье без нижнего белья.

О самых резких изменениях в жизни Моники Белуччи смотрите в сюжете:

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