Цвет настроения синий: Ангела Меркель и Тереза Мэй в одинаковых пиджаках
Мировые лидеры выбрали для встречи яркие наряды
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на официальной встречи во время саммита в Брюсселе облачились в наряды одинакового цвета – насыщенного синего.
Стоит отметить, что мировые лидеры часто появляются на публике в пиджаках однотипного цвета, которые отличаются лишь по фасону. Так, британский политик Тереза Мэй приехала встречу с европейскими чиновниками в строгом костюме синего цвета, состоящего из приталенной юбки-миди и пиджака с высоким воротником. Не обошлось и без главной "страсти" премьер-министра – туфлей с "хищным" принтом.
Обязательными в ее образе всегда остаются необычные украшения, на этот раз – массивные прозрачные бусы, серебристые серьги и кольцо, а также разноцветный браслет на правой руке.
Немецкий политик Ангела Меркель традиционно надела пиджак любимого кроя, также насыщенного синего цвета. Правда, канцлера Германии никогда не увидишь в юбке, только лишь черные классические брюки. Из украшений – облюбованные простые бусы и серебристые миниатюрные часы.
Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом.
Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами.
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