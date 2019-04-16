Цвет настроения синий: Ангела Меркель и Тереза Мэй в одинаковых пиджаках

Мировые лидеры выбрали для встречи яркие наряды

Премьер-министр Британии Тереза Мэй Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на официальной встречи во время саммита в Брюсселе облачились в наряды одинакового цвета – насыщенного синего.

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Стоит отметить, что мировые лидеры часто появляются на публике в пиджаках однотипного цвета, которые отличаются лишь по фасону. Так, британский политик Тереза Мэй приехала встречу с европейскими чиновниками в строгом костюме синего цвета, состоящего из приталенной юбки-миди и пиджака с высоким воротником. Не обошлось и без главной "страсти" премьер-министра – туфлей с "хищным" принтом.

Тереза Мэй в синем пиджаке и приталенной юбке-миди Фото: AFP

Обязательными в ее образе всегда остаются необычные украшения, на этот раз – массивные прозрачные бусы, серебристые серьги и кольцо, а также разноцветный браслет на правой руке.

Ангела Меркель и Тереза Мэй в одинаковых пиджаках на саммите в Бельгии Фото: AFP

Немецкий политик Ангела Меркель традиционно надела пиджак любимого кроя, также насыщенного синего цвета. Правда, канцлера Германии никогда не увидишь в юбке, только лишь черные классические брюки. Из украшений – облюбованные простые бусы и серебристые миниатюрные часы.

Ангела Меркель в синем пиджаке с классическими брюками Фото: AFP

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом.

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами.

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