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Цвет настроения желтый: Деми Мур надела вышиванку от украинского бренда

Голливудская звезда вышла в свет в желтой вышиванке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Голливудская актриса Деми Мур
Голливудская актриса Деми Мур
Фото: Getty Images

56-летняя голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в ярко-желтом платье-вышиванке от украинского бренда Vita Kin.

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Для светского мероприятия, которое было посвящено десятой годовщине брака бывшего мужа Брюса Уиллиса, знаменитость решила выбрать весьма нестандартный наряд. Жгучая брюнетка появилась в длинной вышиванке с поясом, расшитой белыми узорами.

Деми Мур надела вышиванку
Деми Мур надела вышиванку
Фото: instagram.com/demi.moore

Изделие из льна придавало образу Деми невероятной натуральности и легкости. Светский выход актрисы дополнили распущенные волосы и темные солнцезащитные очки.

Деми Мур на семейном празднике
Деми Мур на семейном празднике
Фото: instagram.com/rumerwillis

Недавно Деми Мур приехала на вечеринку к своей подруге Гвинет Пэлтроу в юбке-плиссе средней длины цвета электрик. К ней голливудская знаменитость выбрала объемный свитер молочного оттенка и черную обувь. Ранее Деми Мур была замечена среди гостей на свадьбе принцессы Евгении. Актриса надела элегантное вишневое платье, которое дополнила шляпкой с вуалью в тон и клатчем. Выглядела при этом Деми очень стильно, а компанию ей составил известный флорист Эрика Батербо.

Также стало известно, что Деми Мур крутит роман с одним из самых влиятельных мужчин мира. Об этом смотрите в нашем сюжете:

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