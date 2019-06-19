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Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах

Члены королевской семьи посетили конные скачки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

После торжественного мероприятия в Виндзорском замке по случаю церемонии вручения ордена рыцарей, где члены королевской семьи продемонстрировали роскошные наряды, королева Британии Елизавета II и герцогиня Кейт Миддлтон появились на Аскотском ипподроме, где состоялся первый день Королевских конных скачек.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Для торжественного события под открытым небом члены королевской семьи выбрали наряды одинакового небесно-голубого оттенка. Стильная Кейт Миддлтон, чьи образы создает экс-редактор британского Vogue, сделала ставку на женственном платье в стиле "бонтон" от ливанского кутюрье Elie Saab. Полупрозрачная ткань, декорированная бусинками и кружевом в области груди, придавала жене принца Уильяма элегантности. А завязанный на шее бант со шляпкой довершал праздничный аутфит 37-летней герцогини.

Кейт Миддлтон и Елизавета II на конных скачках на Аскотском ипподроме
Фото: AFP
Кейт Миддлтон и Елизавета II на конных скачках на Аскотском ипподроме
Фото: AFP
Кейт Миддлтон и Елизавета II на конных скачках на Аскотском ипподроме
Фото: AFP
Кейт Миддлтон и Елизавета II на конных скачках на Аскотском ипподроме
Фото: AFP
Кейт Миддлтон и Елизавета II на конных скачках на Аскотском ипподроме
Фото: AFP
Кейт Миддлтон и Елизавета II на конных скачках на Аскотском ипподроме
Фото: AFP
Кейт Миддлтон и Елизавета II на конных скачках на Аскотском ипподроме
Фото: AFP
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Не менее прекрасной была и сама королева. Ее Величество облачилась в цветочное легкое платье, а наверх надела пальто на пуговицах также, как и у невестки, небесно-голубого оттенка. Елизавета II по традиции завершила образ дамской шляпой в тон наряду и белыми перчатками. 

Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальной укладкой и макияжем.

До этого своим появлением на церемонии вручения ордена удивила и сама королева Британии Елизавета II. Ее Величество нарядилась в белое платье и бархатную накидку со шлейфом.  

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