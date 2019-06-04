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Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Королевские члены семьи и первая леди США в потрясающих платьях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Королева Британии устроила визит во дворце
Королева Британии устроила визит во дворце
Фото: AFP

Красиво жить не запретишь, а особенно королевскому семейств. Так, члены британской династии с детства привыкли к роскоши вокруг и такой же помпезностью встречают гостей. 3 июня состоялось громкое торжество – банкет по случаю визита президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании в Лондон. 

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Для такого важного мероприятия стилисты первых лиц Британии и Америки постарались на славу. Главной изюминкой вечера, разумеется, стала сама королева. Елизавета II облачилась в белое облегающие платье и украсила свой праздничный образ драгоценными комплектом с рубинами, который состоял из диадемы, ожерелья, серьг и браслета. Серебристые балетки и сумочка придавали королеве кокетливости.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: AFP

 Жена принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуольская также надела белое изделие от Bruce Oldfield. Блистала на торжественном вечере и Кейт Миддлтон. 37-летняя герцогиня сделала ставку на любимого дизайнера – Alexander McQueen. Голову герцогини Кембриджской украшала диадема с бриллиантами и жемчугом под названием "Любовный узел", которую ранее носила принцесса Диана. Поверх платья Кэтрин красовалась лента дама Великого Креста. 

Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen
Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen
Фото: Getty Images

Пленила красотой и первая леди США Мелания Трамп. В белом платье Dior со ставками в области груди американка выделялась на фоне аристократической знати и выглядела более современной. Волосы госпожи Трамп были собраны в высокую прическу, а в макияже – акцент на глазах. Максимальной элегантности в образе супруга президента добилась благодаря длинным перчаткам. 

Праздничный банкет в Букингемском дворце
Фото: AFP
Праздничный банкет в Букингемском дворце
Фото: AFP
Праздничный банкет в Букингемском дворце
Фото: AFP
Праздничный банкет в Букингемском дворце
Фото: AFP
Праздничный банкет в Букингемском дворце
Фото: AFP
Праздничный банкет в Букингемском дворце
Фото: AFP
Праздничный банкет в Букингемском дворце
Фото: AFP
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Напомним, первая леди США Мелания Трамп уже успела сменить три роскошных наряда от мировых брендов. А также мы показывали, как слуги готовили торжественную залу к банкету. 

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