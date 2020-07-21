Даша Квиткова прогулялась по Киеву в трендовом платье с принтом polka dot

Победительница проекта "Холостяк" продемонстрировала идеальный аутфит

Победительница проекта "Холостяк" Даша Квиткова, которая показала, как выглядит ее пресс утром, примерила стильное и актуальное этим летом платье в горох. Девушка продемонстрировала нежный образ на прогулке по Киеву.

Фотографии, на которых запечатлена Квиткова, были опубликованы на ее странице и в аккаунте ее мужа Никиты Добрынина в Instagram.

Даша Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

Девушка выбрала белое мини с черным принтом polka dot и длинными рукавами. Образ Даша дополнила маленькой черной сумочкой актуальной формы и туфлями на каблуках.

Волосы Квиткова собрала в пучок, не забыв о солнцезащитных очках.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Никита Добрынин появился на прогулке в белой футболке и брюках кремового цвета. Его образ завершили белые кроссовки и солнцезащитные очки.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, что ранее мы писали, как правильно носить платье-рубашку: эффектные образы на каждый день.

Кроме того, о самых актуальных моделях платьев высказался известный украинский дизайнер Андре Тан. Читайте об этом в материале по ссылке.

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