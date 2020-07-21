Даша Квиткова прогулялась по Киеву в трендовом платье с принтом polka dot
Победительница проекта "Холостяк" продемонстрировала идеальный аутфит
Победительница проекта "Холостяк" Даша Квиткова, которая показала, как выглядит ее пресс утром, примерила стильное и актуальное этим летом платье в горох. Девушка продемонстрировала нежный образ на прогулке по Киеву.
Фотографии, на которых запечатлена Квиткова, были опубликованы на ее странице и в аккаунте ее мужа Никиты Добрынина в Instagram.
Девушка выбрала белое мини с черным принтом polka dot и длинными рукавами. Образ Даша дополнила маленькой черной сумочкой актуальной формы и туфлями на каблуках.
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Волосы Квиткова собрала в пучок, не забыв о солнцезащитных очках.
Никита Добрынин появился на прогулке в белой футболке и брюках кремового цвета. Его образ завершили белые кроссовки и солнцезащитные очки.
Напомним, что ранее мы писали, как правильно носить платье-рубашку: эффектные образы на каждый день.
Кроме того, о самых актуальных моделях платьев высказался известный украинский дизайнер Андре Тан. Читайте об этом в материале по ссылке.
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