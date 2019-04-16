Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Давно не видели: появление Елизаветы II в пальто teddy на скачках

Ее Величество обожает конные скачки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:39
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

О пристрастии английской королевы Елизавета II к конным скачкам давно известно. Ее Величество не упускает возможности посетить это мероприятие и для появления на публике тщательно подбирает наряды.

Читайте также
Голубой костюм и черные перчатки: элегантная Елизавета II устроила прием во дворце

Для поездки на ипподром в Ньюбери 92-летняя королева выбрала любимый монохромный образ – яркое пальто и дамскую шляпу из кашемира. Правда, на этот раз верхняя одежда была исполнена в так называемом стиле teddy, когда пальто напоминает шерсть мишки. Такой тип ткани весьма популярен среди молодежи из-за своей экологичности. 

Королева Елизавета II в темно-зеленом пальто
Королева Елизавета II в темно-зеленом пальто
Фото: Getty Images

Из-под изумрудного пальто выглядывало темно-салатовое платье средней длины в сочетании с черными перчатками. К нему Елизавета II обула любимые туфли от Anello & Davide, а в руке английская королева держала небольшую кожаную сумку. Из украшений на ней можно было увидеть драгоценный набор из жемчуга.

Также ранее Ее Величество выбрала для вручения Ордена Британской империи не менее весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета.

Также в нашем сюжете смотрите о самых странных подарках, которые королева Великобритании получала в своей жизни:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Бриллиантовая брошь и шляпа с цветами: Елизавета II надела пастельно-салатовое пальто В твидовом платье и с драгоценными часами: светлый образ Елизаветы II Настоящие леди: Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоем В душе весна: Елизавета II в ярко-голубом платье провела деловую встречу
Елизавета II мода стиль шляпа пальто
Реклама

Новости партнеров

Утяшева
Утяшева "сбежала" из страны с ребенком
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

Звезда сериала "Школа" выходит замуж

Вчера, 10:25Техно

Популярную игру PUBG Mobile приравняли к наркотикам

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 07:26Техно

Удар молнии сопровождается необъяснимым для науки феноменом

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

Новости партнеров

«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман
Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?