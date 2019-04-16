Давно не видели: появление Елизаветы II в пальто teddy на скачках

Ее Величество обожает конные скачки

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

О пристрастии английской королевы Елизавета II к конным скачкам давно известно. Ее Величество не упускает возможности посетить это мероприятие и для появления на публике тщательно подбирает наряды.

Читайте также Голубой костюм и черные перчатки: элегантная Елизавета II устроила прием во дворце

Для поездки на ипподром в Ньюбери 92-летняя королева выбрала любимый монохромный образ – яркое пальто и дамскую шляпу из кашемира. Правда, на этот раз верхняя одежда была исполнена в так называемом стиле teddy, когда пальто напоминает шерсть мишки. Такой тип ткани весьма популярен среди молодежи из-за своей экологичности.

Королева Елизавета II в темно-зеленом пальто Фото: Getty Images

Из-под изумрудного пальто выглядывало темно-салатовое платье средней длины в сочетании с черными перчатками. К нему Елизавета II обула любимые туфли от Anello & Davide, а в руке английская королева держала небольшую кожаную сумку. Из украшений на ней можно было увидеть драгоценный набор из жемчуга.

Также ранее Ее Величество выбрала для вручения Ордена Британской империи не менее весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета.

Также в нашем сюжете смотрите о самых странных подарках, которые королева Великобритании получала в своей жизни:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram