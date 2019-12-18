Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане
Первая леди Украины подчеркнула стройную фигуру
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее восхитила изысканным молочным нарядом на трапе самолета в Эстонии, снова отправилась с рабочим визитом заграницу.
О нарядах первой леди Украины во время визита в США смотрите подробнее в сюжете:
На своей официальной странице в Instagram супруга украинского президента Владимира Зеленского опубликовала фотографии с поездки в Азербайджан. В Баку первая леди Украины прилетела в элегантном образе, который состоял из плетенного свитера, классических брюк и пальто-oversize украинского бренда The Coat by Katya Silchenko.
Позже на встречу украинского женского бизнес-клуба Елена нарядилась в деловой брючный костюм, который подчеркивал стройность первой леди. Наряд Зеленской состоял из пиджака, декорированного ремнем, и брюк с широкими штанинами от украинского бренда SIX Юлии Богдан.
Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская выставила на продажу нашумевшее желтое платье, которое она надевала на интронизацию японского императора Нарухито в Токио.
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