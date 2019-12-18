Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

Первая леди Украины подчеркнула стройную фигуру

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее восхитила изысканным молочным нарядом на трапе самолета в Эстонии, снова отправилась с рабочим визитом заграницу.

О нарядах первой леди Украины во время визита в США смотрите подробнее в сюжете:

На своей официальной странице в Instagram супруга украинского президента Владимира Зеленского опубликовала фотографии с поездки в Азербайджан. В Баку первая леди Украины прилетела в элегантном образе, который состоял из плетенного свитера, классических брюк и пальто-oversize украинского бренда The Coat by Katya Silchenko.

Елена и Владимир Зеленские прилетели в Баку Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Позже на встречу украинского женского бизнес-клуба Елена нарядилась в деловой брючный костюм, который подчеркивал стройность первой леди. Наряд Зеленской состоял из пиджака, декорированного ремнем, и брюк с широкими штанинами от украинского бренда SIX Юлии Богдан.

Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX Фото: facebook.com/FirstvicepresidentofAzerbaijan Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX Фото: facebook.com/FirstvicepresidentofAzerbaijan Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX Фото: facebook.com/FirstvicepresidentofAzerbaijan Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official 1/6

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская выставила на продажу нашумевшее желтое платье, которое она надевала на интронизацию японского императора Нарухито в Токио.

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