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Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

Первая леди Украины подчеркнула стройную фигуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее восхитила изысканным молочным нарядом на трапе самолета в Эстонии, снова отправилась с рабочим визитом заграницу.

О нарядах первой леди Украины во время визита в США смотрите подробнее в сюжете:

На своей официальной странице в Instagram супруга украинского президента Владимира Зеленского опубликовала фотографии с поездки в Азербайджан. В Баку первая леди Украины прилетела в элегантном образе, который состоял из плетенного свитера, классических брюк и пальто-oversize украинского бренда The Coat by Katya Silchenko.

Елена и Владимир Зеленские прилетели в Баку
Елена и Владимир Зеленские прилетели в Баку
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Позже на встречу украинского женского бизнес-клуба Елена нарядилась в деловой брючный костюм, который подчеркивал стройность первой леди. Наряд Зеленской состоял из пиджака, декорированного ремнем, и брюк с широкими штанинами от украинского бренда SIX Юлии Богдан.

Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX
Фото: facebook.com/FirstvicepresidentofAzerbaijan
Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX
Фото: facebook.com/FirstvicepresidentofAzerbaijan
Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX
Фото: facebook.com/FirstvicepresidentofAzerbaijan
Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в брючном костюме бренда SIX
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
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Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская выставила на продажу нашумевшее желтое платье, которое она надевала на интронизацию японского императора Нарухито в Токио.

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