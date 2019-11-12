День рождения Энн Хэтэуэй: стильные образы беременной актрисы
Сегодня.Lifestyle сделали подборку эффектных выходов звезды
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая второй раз станет мамой, 12 ноября празднует день рождения. Звезде исполняется 37 лет и за свою актерскую карьеру она сыграла как комедийные роли, так и серьезные. Пока у актрисы нет официального статуса иконы стиля, но ее образы во время светских выходов выглядят женственно. Брючный костюм или вечернее платье – Энн всегда выглядит потрясающе.
Узнайте также, как аферист Рафаэлло Фольери обманул Энн Хэтэуэй:
В честь дня рождения знаменитости Сегодня.Lifestyle собрали самые красивые образы звезды.
Отметим, что беременная вторым ребенком Энн Хэтэуэй совсем не скрывает своего положения. Более того, Энн старается при каждом выходе в свет подчеркнуть округлившийся животик. Так, на Бродвее во время спектакля Sea Wall/A Lifе голливудская актриса сделала ставку на облегающем платье цвета фуксия бренда Brandon Maxwell.
Изюминкой образа стали вырезы на платье, которые придавали утонченности 36-летней актрисе. Свой яркий образ Хэтэуэй дополнила серебристыми босоножками и миниатюрным клатчем алого цвета.
Недавно актриса удостоилась именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Для такого важного события в своей жизни знаменитость выбрала особенный наряд.
На церемонию актриса приехала в длинном платье-плиссе. Черно-белое изделие было украшено флористическим принтом и поясом на талии, а к нему Энн подобрала изумрудного оттенка туфли-лодочки на шпильках. Из украшений голливудская звезда выбрала серьги с бриллиантами в форме колец, браслет, а также два драгоценных кольца.
Свой праздничный образ актриса довершила идеальной укладкой – локонами, а также насыщенным макияжем с акцентом на темно-розовые губы.
На одном из самых громких светских событий Нью-Йорка, премьерном показе сериала "Современная любовь", Энн появилась в элегантном ансамбле молочного оттенка, который состоял из блузы со шлейфом и брюк свободного кроя.
Женственный образ беременной актрисы довершали золотистые босоножки на небольшом каблуке и украшение с бирюзовыми вставками.
Один из последних выходов Энн Хэтэуэй в свет запомнился яркостью. На пресс-конференцию в The Beverly Hilton Hotel актриса предпочла надеть ярко-розовое платье на одно плечо с мелким цветочным принтом от Givenchy. Волосы актрисы были собраны, что придавало аутфиту женственности.
Также в честь дня рождения актрисы Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ее самые яркие роли.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.