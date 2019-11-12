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День рождения Энн Хэтэуэй: стильные образы беременной актрисы

Сегодня.Lifestyle сделали подборку эффектных выходов звезды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая второй раз станет мамой, 12 ноября празднует день рождения. Звезде исполняется 37 лет и за свою актерскую карьеру она сыграла как комедийные роли, так и серьезные. Пока у актрисы нет официального статуса иконы стиля, но ее образы во время светских выходов выглядят женственно. Брючный костюм или вечернее платье – Энн всегда выглядит потрясающе.

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В честь дня рождения знаменитости Сегодня.Lifestyle собрали самые красивые образы звезды.

Фурор на Бродвее

Отметим, что беременная вторым ребенком Энн Хэтэуэй совсем не скрывает своего положения. Более того, Энн старается при каждом выходе в свет подчеркнуть округлившийся животик. Так, на Бродвее во время спектакля Sea Wall/A Lifе голливудская актриса сделала ставку на облегающем платье цвета фуксия бренда Brandon Maxwell.

Энн Хэтэуэй в платье Brandon Maxwell
Энн Хэтэуэй в платье Brandon Maxwell
Фото: Getty Images

Изюминкой образа стали вырезы на платье, которые придавали утонченности 36-летней актрисе. Свой яркий образ Хэтэуэй дополнила серебристыми босоножками и миниатюрным клатчем алого цвета.

Получение именной звезды на "Аллее славы"

Недавно актриса удостоилась именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Для такого важного события в своей жизни знаменитость выбрала особенный наряд.

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На церемонию актриса приехала в длинном платье-плиссе. Черно-белое изделие было украшено флористическим принтом и поясом на талии, а к нему Энн подобрала изумрудного оттенка туфли-лодочки на шпильках. Из украшений голливудская звезда выбрала серьги с бриллиантами в форме колец, браслет, а также два драгоценных кольца.

Энн Хэтэуэй на "Аллее славы" в Голливуде
Фото: AFP
Энн Хэтэуэй на "Аллее славы" в Голливуде
Фото: AFP
Энн Хэтэуэй на "Аллее славы" в Голливуде
Фото: AFP
Энн Хэтэуэй на "Аллее славы" в Голливуде
Фото: AFP
Энн Хэтэуэй на "Аллее славы" в Голливуде
Фото: AFP
Энн Хэтэуэй на "Аллее славы" в Голливуде
Фото: AFP
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Свой праздничный образ актриса довершила идеальной укладкой – локонами, а также насыщенным макияжем с акцентом на темно-розовые губы.

Молочный наряд для премьерного показа сериала "Современная любовь"

На одном из самых громких светских событий Нью-Йорка, премьерном показе сериала "Современная любовь", Энн появилась в элегантном ансамбле молочного оттенка, который состоял из блузы со шлейфом и брюк свободного кроя.

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Фото: Getty Images

Женственный образ беременной актрисы довершали золотистые босоножки на небольшом каблуке и украшение с бирюзовыми вставками.

Цветочное настроение

Один из последних выходов Энн Хэтэуэй в свет запомнился яркостью. На пресс-конференцию в The Beverly Hilton Hotel актриса предпочла надеть ярко-розовое платье на одно плечо с мелким цветочным принтом от Givenchy. Волосы актрисы были собраны, что придавало аутфиту женственности.

Энн Хэтэуэй в Givenchy
Энн Хэтэуэй в Givenchy
Фото: Getty Images

Также в честь дня рождения актрисы Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ее самые яркие роли.

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