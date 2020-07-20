Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День рождения Жизель Бюндхен: самые яркие выходы супермодели

Сегодня, 15:05

20 июля экс-"ангел" Victoria's Secret отмечает 40-летие

Сегодня, 20 июля, известная супермодель, экс-"ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен отмечает свой день рождения. По случаю 40-летия одной из самых успешных и топовых моделей, Сегодня.Lifestyle вспоминает ее самые яркие и стильные выходы на подиуме и красных дорожках.

Напомним, что недавно Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом во всем белом.

Бразильянка Жизель Бюндхен с 2004 по 2013 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Она также известна как одна из самых популярных бывших "ангелов" Victoria's Secret.

Жизель Бюндхен на 11-м шоу Victoria's Secret
Жизель Бюндхен на 11-м шоу Victoria's Secret
Фото: Getty Images

Карьеру фотомодели девушка начала в 14 лет. Жизель принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana ,Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé. Она неоднократно появлялась на обложках глянцев Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone.

Жизель Бюндхен на Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala
Жизель Бюндхен на Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala
Фото: Getty Images

У Бундхен также имеется собственная марка нижнего белья Gisele Intimates, которое она лично демонстрирует в рекламных кампаниях.

Жизель Бюндхен на показе Victoria's Secret
Жизель Бюндхен на показе Victoria's Secret
Фото: Getty Images

С 26 февраля 2009 года Жизель замужем за футболистом Томом Брэди. У супругов двое детей: сын Бенджамин Рейн Брэди и дочь Вивиан Лейк Брэди.

Читайте также:
ТОП-5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом

Жизель Бундхен известна своим безупречным вкусом. На светских мероприятиях она появляется в откровенных платьях, демонстрируя стройную фигуру.

Жизель Бюндхен на Met Gala Celebrating Camp
Жизель Бюндхен на Met Gala Celebrating Camp
Фото: Getty Images

Повседневный гардероб Жизель состоит из базовых вещей именитых дезайнеров. Среди ее фаворитов белые майки, джинсы и туфли на низком ходу. Модель умело сочетает в своих нарядах классику с ноткой сексуальности, но ее образы никогда не выглядят вульгарно.

Жизель Бюндхен на мероприятии Alexander McQueen: Savage Beauty
Жизель Бюндхен на мероприятии Alexander McQueen: Savage Beauty
Фото: Getty Images

Бундхен не совершает над своими волосами ярких экспериментов и пользуется минимумом косметики, а чаще ее можно увидеть вовсе без мейка.

Жизель Бюндхен на Costume Institute Gala в Нью-Йорке
Жизель Бюндхен на Costume Institute Gala в Нью-Йорке
Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что журнал Playboy второй раз в истории поместил на обложку мужчину.

А украинская телеведущая Ольга Фреймут в платье за 2000 евро восхитила поклонников элегантностью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Королева Летиция продемонстрировала безупречный total red образ Как правильно носить платье-рубашку: эффектные образы на каждый день В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"
стиль супермодель Жизель Бюндхен
Реклама

Новости партнеров

Эти пирожки воздушные, как пух. Рецепт простой
Эти пирожки воздушные, как пух. Рецепт простой
Определен самый ранний симптом COVID-19
Определен самый ранний симптом COVID-19
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Страстный поцелуй Игоря Николаева с экс-женой потряс сеть
Страстный поцелуй Игоря Николаева с экс-женой потряс сеть

Популярные статьи

Сегодня, 12:30Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Сегодня, 12:07Шоу-бизнес

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

Сегодня, 09:23Fun

"Это – Европа": украинские патрульные ради утят остановили движение на трассе, видео

Сегодня, 08:49PR

Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

Вчера, 15:25Food

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

Вчера, 11:43Шоу-бизнес

Свадьба принцессы Беатрис: опубликованы первые фото с тайного венчания в Виндзоре

Вчера, 11:21Events

Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

"МастерШеф. Профессионалы-2": кто стал победителем проекта

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 19-25 июля: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Fun

19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: известно, кто стала партнершей Олега Винника

18 июляFood

Домашние соусы на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок

18 июляАфиша

Военный, гонщик и уголовник: ТОП-5 ролей неугомонного Вина Дизеля

18 июляТехно

Названы ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегом

18 июляШоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Новости партнеров

Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Десерт к чаю без теста за 15 минут
Десерт к чаю без теста за 15 минут

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять