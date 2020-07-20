День рождения Жизель Бюндхен: самые яркие выходы супермодели

20 июля экс-"ангел" Victoria's Secret отмечает 40-летие

Сегодня, 20 июля, известная супермодель, экс-"ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен отмечает свой день рождения. По случаю 40-летия одной из самых успешных и топовых моделей, Сегодня.Lifestyle вспоминает ее самые яркие и стильные выходы на подиуме и красных дорожках.

Напомним, что недавно Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом во всем белом.

Бразильянка Жизель Бюндхен с 2004 по 2013 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Она также известна как одна из самых популярных бывших "ангелов" Victoria's Secret.

Жизель Бюндхен на 11-м шоу Victoria's Secret Фото: Getty Images

Карьеру фотомодели девушка начала в 14 лет. Жизель принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana ,Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé. Она неоднократно появлялась на обложках глянцев Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone.

Жизель Бюндхен на Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala Фото: Getty Images

У Бундхен также имеется собственная марка нижнего белья Gisele Intimates, которое она лично демонстрирует в рекламных кампаниях.

Жизель Бюндхен на показе Victoria's Secret Фото: Getty Images

С 26 февраля 2009 года Жизель замужем за футболистом Томом Брэди. У супругов двое детей: сын Бенджамин Рейн Брэди и дочь Вивиан Лейк Брэди.

Жизель Бундхен известна своим безупречным вкусом. На светских мероприятиях она появляется в откровенных платьях, демонстрируя стройную фигуру.

Жизель Бюндхен на Met Gala Celebrating Camp Фото: Getty Images

Повседневный гардероб Жизель состоит из базовых вещей именитых дезайнеров. Среди ее фаворитов белые майки, джинсы и туфли на низком ходу. Модель умело сочетает в своих нарядах классику с ноткой сексуальности, но ее образы никогда не выглядят вульгарно.

Жизель Бюндхен на мероприятии Alexander McQueen: Savage Beauty Фото: Getty Images

Бундхен не совершает над своими волосами ярких экспериментов и пользуется минимумом косметики, а чаще ее можно увидеть вовсе без мейка.

Жизель Бюндхен на Costume Institute Gala в Нью-Йорке Фото: Getty Images

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