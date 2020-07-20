День рождения Жизель Бюндхен: самые яркие выходы супермодели
20 июля экс-"ангел" Victoria's Secret отмечает 40-летие
Сегодня, 20 июля, известная супермодель, экс-"ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен отмечает свой день рождения. По случаю 40-летия одной из самых успешных и топовых моделей, Сегодня.Lifestyle вспоминает ее самые яркие и стильные выходы на подиуме и красных дорожках.
Напомним, что недавно Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом во всем белом.
Бразильянка Жизель Бюндхен с 2004 по 2013 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Она также известна как одна из самых популярных бывших "ангелов" Victoria's Secret.
Карьеру фотомодели девушка начала в 14 лет. Жизель принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana ,Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé. Она неоднократно появлялась на обложках глянцев Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone.
У Бундхен также имеется собственная марка нижнего белья Gisele Intimates, которое она лично демонстрирует в рекламных кампаниях.
С 26 февраля 2009 года Жизель замужем за футболистом Томом Брэди. У супругов двое детей: сын Бенджамин Рейн Брэди и дочь Вивиан Лейк Брэди.
Жизель Бундхен известна своим безупречным вкусом. На светских мероприятиях она появляется в откровенных платьях, демонстрируя стройную фигуру.
Повседневный гардероб Жизель состоит из базовых вещей именитых дезайнеров. Среди ее фаворитов белые майки, джинсы и туфли на низком ходу. Модель умело сочетает в своих нарядах классику с ноткой сексуальности, но ее образы никогда не выглядят вульгарно.
Бундхен не совершает над своими волосами ярких экспериментов и пользуется минимумом косметики, а чаще ее можно увидеть вовсе без мейка.
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