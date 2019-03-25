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Denim на каждый день: с чем можно носить джинсы

Стильные фото идей образов с джинсами на любой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Модные джинсы на каждый день
Модные джинсы на каждый день
Фото: Pinterest

Джинсы – самая удобная и стильная вещь, которая просто должна присутствовать в женском гардеробе в двух-трех вариантах. Разные фасоны denim можно сочетать со спортивным и даже романтическим стилем. 

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Сегодня.Lifestyle расскажут, с чем можно носить джинсы разных фасонов: от skinny до классического кроя.

Романтический образ с классическими джинсами: тренды 2019 

Если вы любитель сдержанных образов без рваных джинсов и ультрамодных принтов, обратите внимание на брюки классического кроя, которые можно сочетать с классическими рубашками, футболками и нежными блузами. С помощью туфлей на каблуках, вы превратите обычный образ на более женственный и романтический. 

Джинсы классического кроя: романтический образ
Джинсы классического кроя: романтический образ
Фото: Pinterest

Широкие джинсы классического кроя
Широкие джинсы классического кроя
Фото: Pinterest

Стильный образ с джинсами-клеш: собираем деловой образ 

Еще год назад тяжело было представить, что в моду вернутся джинсы-клеш. Ведь совсем недавно такие брюки были антитрендом. Но мода возвращается и теперь высокие красотки смогут подчеркнуть свои длинные ноги. Будьте осторожны с таким фасонов, ведь он визуально увеличивает бедра.

Темные джинсы-клеш с белым топом: летний образ
Темные джинсы-клеш с белым топом: летний образ
Фото: Pinterest

Носить джинсы-клеш можно с белыми короткими топами, светлыми пальто или тренчами для более делового выхода. Также красиво сочетаются такие брюки с классическими рубашками светлых тонов и ярких насыщенных цветов. 

Джинсы-клеш: деловой образ для женщин
Джинсы-клеш: деловой образ для женщин
Фото: Pinterest

Джинсы бойфренды для street style: идеи с фото 

Нет, джинсы бойфренды, еще не изжили себя и продолжают быть актуальными этой весной. Такой фасон самый комфортный в носке и хорошо "дружит" с абсолютно разными стилями. Для обычной прогулки с джинсами бойфрендами можно надеть куртку-косуху или плащ. Для более женственного образа подбирайте пиджаки классического кроя с обувью на шпильке. 

Джинсы бойфренды: повседневный образ
Джинсы бойфренды: повседневный образ
Фото: Pinterest

Порванные джинсы с черной курткой-косухой
Порванные джинсы с черной курткой-косухой
Фото: Pinterest

Модные женские джинсы с вышивкой 

Сами по себе такие джинсы уже полноценные и не нуждаются в дополнительном декоре. Лучше всего под джинсы с вышивкой подойдут обычные белые футболки, светлые рубашки из льна или других легких тканей. Такие изделия хорошо смотрятся с обувью и сумкой, сделанных из соломы. 

Стильные джинсы с вышивкой
Стильные джинсы с вышивкой
Фото: Pinterest

Джинсы с вышивкой и белой футболкой с кроссовками: модные фасоны и тренды 2019
Джинсы с вышивкой и белой футболкой с кроссовками: модные фасоны и тренды 2019
Фото: Pinterest

Джинсы с вышивкой – модный романтический look
Джинсы с вышивкой – модный романтический look
Фото: Pinterest

Джинсы-скинни для идеальной фигуры 

И хотя джинсы-скинни плавно "умирают", все же для женщин это самый любимый фасон. Еще бы, когда твоя фигура удачно подчеркнута, чувствуешь себя более уверенно.

Облегающие джинсы на высоких девушек
Облегающие джинсы на высоких девушек
Фото: Pinterest

Такие джинсы можно носить с женственными блузами с рюшами, с футболками разных цветов, куртками-косухами, джинсовыми рубашками и атласными бомберами. Обувь подойдет любая – от стильных кроссовок до туфлей на шпильке. 

Джинсы скинни: идеи женских образов на каждый день
Джинсы скинни: идеи женских образов на каждый день
Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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