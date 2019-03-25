Denim на каждый день: с чем можно носить джинсы

Стильные фото идей образов с джинсами на любой вкус

Модные джинсы на каждый день Фото: Pinterest

Джинсы – самая удобная и стильная вещь, которая просто должна присутствовать в женском гардеробе в двух-трех вариантах. Разные фасоны denim можно сочетать со спортивным и даже романтическим стилем.

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Сегодня.Lifestyle расскажут, с чем можно носить джинсы разных фасонов: от skinny до классического кроя.

Романтический образ с классическими джинсами: тренды 2019

Если вы любитель сдержанных образов без рваных джинсов и ультрамодных принтов, обратите внимание на брюки классического кроя, которые можно сочетать с классическими рубашками, футболками и нежными блузами. С помощью туфлей на каблуках, вы превратите обычный образ на более женственный и романтический.

Джинсы классического кроя: романтический образ Фото: Pinterest

Широкие джинсы классического кроя Фото: Pinterest

Стильный образ с джинсами-клеш: собираем деловой образ

Еще год назад тяжело было представить, что в моду вернутся джинсы-клеш. Ведь совсем недавно такие брюки были антитрендом. Но мода возвращается и теперь высокие красотки смогут подчеркнуть свои длинные ноги. Будьте осторожны с таким фасонов, ведь он визуально увеличивает бедра.

Темные джинсы-клеш с белым топом: летний образ Фото: Pinterest

Носить джинсы-клеш можно с белыми короткими топами, светлыми пальто или тренчами для более делового выхода. Также красиво сочетаются такие брюки с классическими рубашками светлых тонов и ярких насыщенных цветов.

Джинсы-клеш: деловой образ для женщин Фото: Pinterest

Джинсы бойфренды для street style: идеи с фото

Нет, джинсы бойфренды, еще не изжили себя и продолжают быть актуальными этой весной. Такой фасон самый комфортный в носке и хорошо "дружит" с абсолютно разными стилями. Для обычной прогулки с джинсами бойфрендами можно надеть куртку-косуху или плащ. Для более женственного образа подбирайте пиджаки классического кроя с обувью на шпильке.

Джинсы бойфренды: повседневный образ Фото: Pinterest

Порванные джинсы с черной курткой-косухой Фото: Pinterest

Модные женские джинсы с вышивкой

Сами по себе такие джинсы уже полноценные и не нуждаются в дополнительном декоре. Лучше всего под джинсы с вышивкой подойдут обычные белые футболки, светлые рубашки из льна или других легких тканей. Такие изделия хорошо смотрятся с обувью и сумкой, сделанных из соломы.

Стильные джинсы с вышивкой Фото: Pinterest

Джинсы с вышивкой и белой футболкой с кроссовками: модные фасоны и тренды 2019 Фото: Pinterest

Джинсы с вышивкой – модный романтический look Фото: Pinterest

Джинсы-скинни для идеальной фигуры

И хотя джинсы-скинни плавно "умирают", все же для женщин это самый любимый фасон. Еще бы, когда твоя фигура удачно подчеркнута, чувствуешь себя более уверенно.

Облегающие джинсы на высоких девушек Фото: Pinterest

Такие джинсы можно носить с женственными блузами с рюшами, с футболками разных цветов, куртками-косухами, джинсовыми рубашками и атласными бомберами. Обувь подойдет любая – от стильных кроссовок до туфлей на шпильке.

Джинсы скинни: идеи женских образов на каждый день Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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