Дерзкая Ферги похвасталась стройными ногами в кожаном мини: видео

Эффектное появление певицы в Торонто

Певица и дизайнер Ферги Фото: instagram.com/fergie

Знаменитая певица Ферги в дерзком кожаном образе появилась на публике в Торонто, куда приехала для презентации своей весенне-летней коллекции обуви Fergalicious By Fergie.

Не смотря на свой возраст, 43-летняя певица имеет достаточно подкаченное тело и стройные ноги. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео эффектного появления в универмаге Hudson's Bay, где собственно и состоялся показ личного бренда. На кадрах можно увидеть Ферги в черном кожаном ансамбле из мини-шорт и стильной куртки со светлыми пуговицами. Светский аутфит дополнили шарф и туфли-лодочки с самым трендовым принтом этого сезона – леопардовым.

INSTAGRAM (@fergie) 21 Мар 2019 в 8:48 PDT

"Мир – это твоя взлетная полоса", – написала Ферги мотивирующие слова под своим постом.

Напомним, ранее стильная и эффектная модель Ирина Шейк примеряла новый наряд от Burberry. Также Шейк появилась на красной дорожке премии BAFTA 2019 не в традиционном вечернем платье, а в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке. А на "Золотом глобусе" модели удалось впечатлить присутствующих не только красивым платьем, но и новым образом.

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