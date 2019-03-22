Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дерзкая Ферги похвасталась стройными ногами в кожаном мини: видео

Эффектное появление певицы в Торонто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Певица и дизайнер Ферги
Певица и дизайнер Ферги
Фото: instagram.com/fergie

Знаменитая певица Ферги в дерзком кожаном образе появилась на публике в Торонто, куда приехала для презентации своей весенне-летней коллекции обуви Fergalicious By Fergie. 

Читайте также
Ферги призналась, что у нее были галлюцинации из-за тяжелой наркозависимости

Не смотря на свой возраст, 43-летняя певица имеет достаточно подкаченное тело и стройные ноги. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео эффектного появления в универмаге Hudson's Bay, где собственно и состоялся показ личного бренда. На кадрах можно увидеть Ферги в черном кожаном ансамбле из мини-шорт и стильной куртки со светлыми пуговицами. Светский аутфит дополнили шарф и туфли-лодочки с самым трендовым принтом этого сезона – леопардовым. 

INSTAGRAM (@fergie)

"Мир – это твоя взлетная полоса", – написала Ферги мотивирующие слова под своим постом. 

Напомним, ранее стильная и эффектная модель Ирина Шейк примеряла новый наряд от Burberry.  Также Шейк появилась на красной дорожке премии BAFTA 2019 не в традиционном вечернем платье, а в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке. А на "Золотом глобусе" модели удалось впечатлить присутствующих не только красивым платьем, но и новым образом. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В роскошном платье и на лабутенах: Ева Грин поразила образом на премьере фильма С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото В объятиях нового мужчины: новый выход Леди Гаги в кожаном платье
стиль певица ферги
Реклама

Новости партнеров

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Wellness

Тайны суперфуда: чем полезно наследие ацтеков, семена чиа, и как их принимать

Сегодня, 12:15Wellness

Что такое детокс и в чем его польза

Сегодня, 12:05Fun

Праздник 40 святых 2019: что нельзя делать

Сегодня, 10:37Fun

40 святых 2019: дата, история, традиции и главные приметы праздника

Вчера, 14:48Шоу-бизнес

17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 11:05Wellness

Как за три дня похудеть на 5 кг

Вчера, 10:02Wellness

Сильная магнитная буря накроет землю в ближайшие дни

Вчера, 08:25Техно

Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей

Вчера, 06:35Техно

Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Вчера, 06:02Fun

Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

20 мартаFood

Как приготовить рис для суши и роллов

20 мартаFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

20 мартаШоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

20 мартаWellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

20 мартаFun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

20 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке