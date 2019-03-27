Дерзкий образ с глубоким декольте: 50-летняя Дженнифер Энистон примеряла кожане лосины

Звезда сериала "Друзья" в total black look

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на презентации Apple Фото: AFP

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая 11 февраля отметила 50-летие, пришла на презентацию Apple в дерзком наряде total black.

Читайте также Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии

Для выхода в свет звезда сериала "Друзья" выбрала кожаные лосины, которые подчеркивали стройные ноги Дженнифер, и черную блузку с экстремальным декольте. На груди у знаменитости сверкали золотые подвески, волосы были аккуратно уложены. Из обуви звезда предпочла дерзкие черные ботинки на каблуках.

Дженнифер Энистон надела черные кожаные лосины и блузку декольте, а Риз Уизерспун – скромное синее платье Фото: AFP

На сцене актриса позировала не одна, а вместе со своей коллегой голливудской актрисой Риз Уизерспун. 43-летняя знаменитость решила быть консервативной и надела простое платье темно-синего оттенка с бежевыми лодочками на высоких каблуках.

Напомним, в вечернем шоу Джеймса Кордена Дженнифер Энистон рассказала, что хотела бы вернуться к образу Рэйчел из "Друзей".

Также стоит отметить, что голливудская актриса предпочитает темные тона в одежде. Недавно Дженнифер Энистон пришла на вечеринку InStyle в стильном платье черного цвета.

Также смотрите в нашем сюжете о секретах личной жизни Дженнифер Энистон:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram